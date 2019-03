Horóscopo nascido em 21 de março

O signo de Áries é o primeiro signo do zodíaco e corresponde à data do início do equinócio de primavera. Este signo é governado pelo planeta Marte, que simboliza a coragem e a assertividade. Áries é ligado à Casa I, a casa mais poderosa, aquela do EU e da energia. O primeiro decanato começa dia 21 de março e termina dia 1º de abril. Ele é governado por Marte. Os nativos do primeiro decanato são enérgicos, enérgicos e muito vivos!

As mulheres nascidas hoje são dotadas de fantasia, doçura, mas também são teimosas e desejosas de independência. São muitas vezes mal compreendidas pelos outros, que as consideram incapazes de adequar-se ao padrão social comum, por viverem a vida em seus próprios termos nas ações do dia-a-dia. Disparam seus pensamentos e sentimentos nos outros com a força de um canhão e, são tão transparentes que não é preciso que digam nada para que as pessoas conheçam seus sentimentos.

Os homens nascidos neste dia são líderes natos, muito corajosos sustentam sua opinião quando acreditam estarem certos, mesmo que precisem lutar por isso. Têm talento para estabelecer organizações e estruturas devido á firmeza de sua confiança, podem de fato impressionar os outros com poucas palavras. São corajosos e têm muita confiança nas próprias crenças e não encontram necessidade de justificar o próprio comportamento.