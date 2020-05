Horóscopo e anjo do dia de 22 de maio de 2020

Áries

Hoje os astros estão num fervo só no céu e a boa notícia é que eles vão conspirar a seu favor. A Lua na sua Casa 3 e na fase Nova estimula seu poder de comunicação e versatilidade. Você saberá direitinho o que dizer para defender suas ideias. Estimule o diálogo, opine mais no trabalho e explore a sua boa lábia para se destacar profissionalmente.

Touro

O céu anuncia uma ótima fase para você ganhar dinheiro e o recado mais claro vem da Lua, que começa a dar um rolê em sua Casa da Fortuna e ingressa na fase Nova. Toda amorzinho com vários astros, ela vai acentuar a sua habilidade para negociar e lidar com os interesses materiais. Momento para explorar seu tino comercial.

Gêmeos

Sextou e eu preciso dizer que você é privilegiado! As estrelas vão brilhar especialmente para você e a sorte vai soprar em sua direção. A Lua ingressa em seu signo, soma energias com o Sol e muda para a fase Nova, indicando caminhos mais prósperos e iluminados. O momento é perfeito e sem defeitos para investir em seus talentos e explorar suas qualidades.

Câncer

Alguns astros vão infernizar seu signo e convém ficar de antena ligada para não cair em armadilhas e trapaças. A Lua engrossa o time e reforça o alerta, mas ela faz bons aspectos no céu e também vai mudar para a fase Nova, fortalecendo a sua percepção e a sua fé. No trabalho, a recomendação é manter seus planos em sigilo por enquanto.

Leão

O céu estimula as parcerias e você pode conseguir o apoio de muita gente importante para os seus projetos. O recado vem do Sol e de Saturno, que fecham na parceria e formam aspecto exato e positivo, anunciando um bom momento para o seu signo somar forças com quem convive ou trabalha. Hoje a Lua traz novidades incríveis, impulsionando seus sonhos e ideais.

Virgem

Se depender do incentivo dos astros, você vai lutar ainda mais pelos seus objetivos e não economizará empenho para garantir o espaço e reconhecimento que merece. Hoje a Lua migra para o ponto mais alto do seu horóscopo e ingressa na fase Nova, dando o estímulo que precisa para batalhar por suas ambições. É pra glorificar de pé, hein?!

Libra

Hoje a Lua é sua parceira e traz boas surpresas para você! Além de ingressar em Gêmeos, signo que é seu irmão astral, ela vai somar forças com o Sol no mesmo setor e mudará para a fase Nova no período da tarde, ampliando seus horizontes e incentivando seu aperfeiçoamento, principalmente nos aspectos pessoal, espiritual e cultural. Fada sensata que fala, né?

Escorpião

É mudança que você quer? Então toma! Prepare-se para um dia de transformações: o recado chega da Lua, que hoje migra para sua Casa 8, fecha na parceria com o Sol e ingressa na fase Nova no período da tarde. Mudanças tendem a ocorrer e você tem mais é que enxergar as novidades com otimismo e coragem, sem receio dos obstáculos que por ventura surgirem.

Sagitário

Sextou com ótimas vibrações das estrelas e grandes promessas para o seu signo. Hoje a Lua está toda faceira dando um rolê em sua Casa 7, se aproxima do Sol e ingressa na fase Nova, trazendo muitos estímulos para sua vida e suas relações, seja no lado pessoal ou profissional. A união faz a força. O momento é de apostar na comunhão de interesses.

Capricórnio

A Lua começa a dar um rolê em sua 6ª Casa, soma energias com o Sol e também ingressa na fase Nova, enviando muitos estímulos para você se cuidar e preservar seu bem-estar. Invista em hábitos saudáveis, principalmente na alimentação. O Sol se harmoniza com Saturno, seu regente, e revela que o dia tem tudo para ser muito produtivo no trabalho e nas finanças.

Aquário

Sextou! E, se depender de sorte, criatividade e entusiasmo, você está com tudo e nada vai atrapalhar o seu sucesso hoje. A Lua está dando um rolê em sua Casa 5, soma forças com o Sol e vai abrir os seus caminhos. No trabalho, é o momento de tirar proveito dos seus talentos. Se gosta de arriscar a sorte em loterias, aproveite a maré sortuda.

Peixes

Os interesses domésticos ganham evidência. A Lua começa a agir no setor familiar do seu horóscopo, dobra energias com o Sol e entra na fase Nova, trazendo novidades para os assuntos do seu ninho. Sua casa e seus parentes terão prioridade. No trabalho, isolar-se num canto tranquilo e se concentrar em suas atividades pode ser mais produtivo do que imagina.

Nascidos em 22 de maio

Os nascidos a 22 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. São elegantes, vaidosos, inteligentes e diplomáticos. Eles podem ter algo de genialidade em tudo o que dizem, e pensam. Apreciam também as Artes e tudo o que for Belo. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5. Juntos formam o 7, de Netuno, que simboliza a intuição e os dons para normais em geral. Revela segredos e mistérios. Mas dá vocação artística e musical.

Anjo do dia

O anjo protetor de quem nasce em 22 de maio é Mehiel, que influencia seus protegidos a uma eterna busca por sabedoria, conhecimento e cultura, inclinando-os às carreiras jornalística, científica ou filosófica. Seus pupilos são amantes da leitura e da escrita, pois são sonhadores e fantasiam mundos e história em suas cabeças. Sob o gênio contrário de Mehiel, seu protegido se torna rancoroso, irresponsável e passa a fazer falsas promessas e profecias.