Horóscopo e anjo do dia 9 de abril de 2020

Áries

Chegou o momento de, com calma tomar o seu lugar como profissional. A carreira e imagem públicas estão fortalecidas e se abrindo cada vez mais. Nos momento de dúvida diante das dificuldades, convoque seu mestre interior. O sol ilumina suas qualidades e favorece a paquera.

Touro

Saia da zona de conforto e arrisque em seu trabalho, apresentando suas ideias originais. Profissionais autônomos estão favorecidos. Folga financeira à vista. Participe de eventos religiosos, de formaturas e rituais para encontrar uma nova paixão.

Gêmeos

Ao mesmo tempo em que sente a intuição e inspiração, também rola incerteza quanto ao rumo profissional. Lembre-se de quando tinha certeza e siga o planejado. Gerencie melhor suas tarefas para evitar estafa. Você está muito sedutor e poderá escolher seu o próximo par quando estiver paquerando.

Câncer

Chegou a hora de respirar fundo e começar aquele empreendimento que pensou, ou ser mais arrojado em seu trabalho. Poderá estar vivendo um final de relacionamento, mas quando menos esperar alguém se declarará a você. Quanto mais o casal conviver, mais o amor se solidifica.

Leão

Urano está causando no setor do trabalho trazendo também uma vontade de chutar tudo para o alto. O mais sábio será planejar seus próximos passos com calma, antes de saltar sem rede de proteção. Poderá se apaixonar por alguém do grupo que participa. Confie na proteção do cônjuge e nos conselhos que ele(a) dá. Enquanto o casal cuida das tarefas do lar, pode pintar um clima para o sexo.

Virgem

Vênus passa pelo setor profissional e sinaliza boas parcerias e prazer no trabalho. Poderá investir em cursos ou ferramentas que melhorem o desempenho profissional. Uma pessoa próxima pode precisar de conselhos. Talvez alguém de seu círculo de trabalho se interesse por você.

Libra

Talvez precise lidar com sigilo no trabalho, ou manter o foco em uma pesquisa mais apurada e detalhista. Cuidado com cobranças inesperadas que podem surgir, comprometendo seu caixa. Seja conciliador nos assuntos de família. Durante um passeio pelas redes sociais, poderá reencontrar um amor do passado.

Escorpião

Introspectivo por natureza, você precisa atentar para a luz que o Sol traz ao seu cotidiano. No trabalho ele pede humildade e a busca por uma rotina funcional. Na saúde pede uma rotina de cuidados com o corpo. A Lua deixa você mais sentimental e aberto a uma nova paixão.

Sagitário

Provavelmente você gostaria de estar em casa descansando, mas as obrigações chamam. Procure intercalar tarefas chatas com música ou um trabalho artístico. Na paquera poderá encontrar alguém impetuoso e faíscas sairão. Vá com calma e segure a onda. O relacionamento conjugal está mais pé no chão e cerebral, e cabe à você trazer o romantismo de volta à relação. Sexo com pegada firme.

Capricórnio

Para quem se entrega de cabeça ao trabalho a dica é fazer com que a execução seja prazerosa. A boa notícia é que Vênus lhe abençoa e, além do prazer, traz dindin. No setor da paquera pode ser que pinte alguém meio folgado, e você preferirá continuar na busca. É você quem decide para qual rumo seguirá a relação conjugal

Aquário

O seu desempenho profissional continua em evidência, portanto revise o que escrever e pense duas vezes antes de falar para não ser mal interpretado. A paquera poderá trazer uma pessoa muito especial, e talvez você tenha que tomar a iniciativa. Procure aprimorar a comunicação com o companheiro, elogiando as qualidades dele.

Peixes

No setor profissional os ventos apontam para atividades ligadas a grupos, bem estar social e filantropia. A área de terapias também está favorecida. Sua missão nesse momento é encontrar e entregar-se a algo, ou alguém, com paixão. Esse alguém pode estar mais próximo que poderia imaginar.

Horóscopo nascido em 9 de abril

Os nascidos a 9 de abril são do signo de Áries com a personalidade de Capricórnio. São meditativos, solitários e reservados, prudentes e detalhistas e muito exigentes. Podem ter grande liderança na família e na área profissional. Seu número principal, do dia do nascimento é o 10, formado de 1, símbolo do sol e de zero. O Sol que é símbolo de poder, autoridade e liderança. Representa egocentrismo e ao mesmo tempo generosidade. O Sol que carrega em si o poder e a solidão, juntos.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Nelchael, que defende dos enganadores, dos feiticeiros e da magia negra. Faz livrar-se das más companhias e das obras dos maus espíritos, encarnados ou desencarnados. Tem domínio sobre as ciências exatas e aprecia o conhecimento astrológico. Eles têm influência sobre os estudiosos, os pesquisadores e sábios. Dá persistência e grande amor pela honra. Leva a gostar de poesia e de literatura.