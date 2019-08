Horóscopo e anjo do dia 28 de agosto de 2019

Áries

Assuntos profissionais que envolvem dinheiro, seu ou dos outros, podem ser resolvidos da melhor maneira. No trabalho, talvez não seja tão fácil lidar com os colegas ou agir em equipe. Pode se apaixonar à primeira vista. Palpites: 31, 49 e 04. Cor: bege.

Touro

Hoje, não deixe que pequenas implicâncias ou disputas pessoais atrapalhem a convivência com os colegas no emprego. Um lance passageiro pode esquentar seu coração. Palpites: 05, 95 e 41. Cor: azul-escuro.

Gêmeos

Embora possa se comunicar com mais facilidade, precisa ter cautela para não deixar escapar um segredo. Invista mais na saúde! Pode surgir briga no romance causada por um mal-entendido. Palpites: 60, 33 e 51. Cor: verde-claro.

Câncer

Coloque mais empenho no trabalho e o dinheiro deve entrar. Um pouco de charme e diplomacia pode fazer maravilhas no emprego! A dois, o diálogo será a chave para o sucesso. Palpites: 61, 88 e 52. Cor: verde-escuro.

Leão

Há chance de fechar um bom negócio, conquistar um novo emprego ou se dar bem se está disputando uma promoção. Confie em sua sensualidade para atrair a atenção de quem deseja. Palpites: 80, 17 e 08. Cor: verde-escuro.

Virgem

Há risco de problemas se não agir com cautela no trabalho ou em contato com pessoas de fora. Antes de mexer com um assunto do passado, avalie se vale a pena, ok? Talvez precise de tato para lidar com quem ama. Palpites: 36, 63 e 81. Cor: vinho.

Libra

Boa fase para experimentar algo novo na vida profissional. Confie em seu sexto sentido e fique longe de pessoas que estão tentando tirar proveito de você. Valorize o que você e o par têm em comum. Palpites: 28, 91 e 55. Cor: dourado.

Escorpião

Cuidados com a saúde devem se refletir no visual. Talvez tenha que enfrentar a concorrência se está de olho em uma promoção. Os amigos pode dar uma ajuda na paquera. Palpites: 29, 11 e 02. Cor: creme.

Sagitário

Excesso de otimismo pode atrapalhar no serviço. O desejo de curtir a vida está em destaque, mas não deixe a saúde em segundo plano. Planos para surpreender quem ama devem correr bem. Palpites: 03, 84 e 21. Cor: azul.

Capricórnio

Preste atenção no seu sexto sentido, ainda mais se tiver que tomar decisões importantes. Cuide do seu corpo e abandone um antigo vício. Esquente o clima na intimidade com sua cara-metade! Palpites: 13, 49 e 85. Cor: branco.

Aquário

Talvez tenha que mostrar mais jogo de cintura para se entender com o pessoal de casa. Você fará o possível para evitar o isolamento. Aposte na sintonia com quem ama para superar qualquer atrito. Palpites: 86, 32 e 50. Cor: preto.

Peixes

Assuntos do lar ou tarefas de rotina no serviço podem exigir mais atenção. Não acredite em tudo o que ouve por aí na hora de cuidar do seu corpo. A vida a dois fica mais gostosa se investir no diálogo. Palpites: 15, 51 e 42. Cor: azul-claro.

Horóscopo nascido em 28 de agosto

Os nascidos a 28 de Agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Libra. São românticos, sentimentais, intuitivos e gostam de tudo o que seja esteticamente Belo e de bom gosto. Amam a ordem e a verdade; detestam a mentira e a injustiça. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. Mas a soma dá o 7, de Netuno, que confere mediunidade, dons para normais em geral e tudo o que envolve mistério e misticismo.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Hekamiah, que ajuda a alcançar as vitórias e os cargos merecidos, de acordo com a sua capacidade e competência. Faz libertar-se dos opressores e dos inimigos ocultos. Consegue os favores das pessoas em destaque ou abastadas. Protege os chefes, militares e nobres. Dá um caráter franco e honesto, leal e valente. Dá fidelidade e cumprimento da palavra dada.