Horóscopo e anjo do dia 27 de novembro de 2019

Áries

Inove na hora de lidar com as tarefas do dia a dia e evite o excesso de otimismo, já que há risco de perder prazos ou ter problemas com colegas. A dois, tente reforçar a confiança. Palpites: 51, 69 e 87. Cor: azul-claro.

Touro

O astral é favorável para fazer uma grande faxina nos armários ou na casa e se livrar de tudo o que não usa mais. Pode pintar briga entre algum amigo, pegue leve. A paquera pede cuidado. Palpites: 43, 70 e 16. Cor: lilás.

Gêmeos

Colegas podem te passar para trás no trabalho, ainda mais se estão concorrendo para o mesmo cargo. Talvez não seja tão fácil confiar nos outros. Tente diminuir as expectativas na paquera. Palpites: 62, 89 e 71. Cor: preto.

Câncer

Será preciso um pouco mais de atenção no serviço para colocar tudo em dia. Evite prometer mais do que consegue entregar. Talvez seja melhor deixar a conquista para outro momento. Palpites: 81, 36 e 27. Cor: vermelho.

Leão

Mantenha hoje o pé no chão. Como o astral desta quarta estará tenso, deixe os projetos ambiciosos para outro momento mais favorável. Tente evitar as brigas no romance. Palpites: 46, 10 e 55. Cor: amarelo.

Virgem

Em casa, fique na sua e não pressione demais. No trabalho, as diferenças de temperamento se tornam mais evidentes. Um ex pode causar problemas se está só. Palpites: 92, 74 e 11. Cor: creme.

Libra

Raciocínio rápido e boa capacidade de se comunicar serão seu trunfo no trabalho, mas, mal-entendidos podem surgir. Pode esbarrar com alguém atraente e interessante se está só. Palpites: 57, 30 e 48. Cor: roxo.

Escorpião

Aja com cautela para não exagerar no apego aos bens materiais. Controle os gastos e pense duas vezes antes de fazer uma compra. Não deixe que a falta de grana atrapalhe a paquera. Palpites: 94, 49 e 22. Cor: cinza.

Sagitário

Pode se envolver mais com seus assuntos pessoais, mas não deixe a família de lado. De um pontapé inicial em seus planos. Um Ex pode reaparecer e atrapalhar a paquera. Palpites: 77, 86 e 23. Cor: amarelo.

Capricórnio

Pode descobrir algo graças a intuição, mas mantenha isso em segredo ou pode ter problemas. Confiar demais nos outros pode causar decepção. Uma fofoca pode atrapalhar a paquera. Palpites: 15, 87 e 24. Cor: rosa.

Aquário

Seu lado sonhador continua em alta, mas nem por isso vale a pena investir sua grana em algo arriscado. Mas não desista do que quer. Amizade colorida pode animar as coisas se está só. Palpites: 52, 25 e 43. Cor: amarelo.

Peixes

Cuidar da saúde é o melhor caminho para aprimorar a aparência. Não exija perfeição se estiver querendo subir de cargo. Pode se encantar com alguém que tem boa posição social. Palpites: 26, 62 e 17. Cor: marrom.

Horóscopo nascido em 27 de novembro

Os nascidos em 27 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Sagitário – Carneiro. São meio parados, indecisos e vagarosos no agir. Necessitam de incentivo, de apoio e de sugestões de terceiros, para tomarem decisões e agirem com mais rapidez e clareza. Seu número principal, do dia do nascimento é o 36, formado de, 3, Júpiter e de 6, Vênus; chamados de a grande e a pequena fortuna do zodíaco. A soma dá o 9, de Marte, que infunde agressividade, coragem, determinação, liderança, otimismo e confiança em si.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Lelahiah, que protege aqueles que lideram e que governam. Atuam sobre a paz e a harmonia entre as pessoas. Faz a pessoa inteligente, talentosa e com capacidade para conseguir reconhecimento público e conseguir até celebridade. Confere um bom caráter, honesto e digno.