Horóscopo e anjo do dia 22 de agosto de 2019

Áries

As tarefas que dependem de algum isolamento devem correr melhor de manhã. Pode descobrir novas maneiras de engordar seu bolso. Excesso de apego pode colocar romance em risco. Palpites: 07, 34 e 97. Cor: lilás.

Touro

Você conta com mais ânimo para cuidar de alguns interesses pessoais. Em casa, tente ser flexível para não brigar. Confie em seu poder de sedução e vai fazer sucesso na conquista. Palpites: 26, 44 e 62. Cor: prata.

Gêmeos

Foque em assuntos que exigem discrição, inclusive no serviço. Sua saúde pede atenção. Fique longe de fofocas. Um caso escondido pode mexer com o seu coração. Palpites: 09, 18 e 99. Cor: vermelho.

Câncer

No trabalho, aproxime-se de colegas que têm os mesmos objetivos que você. Atenção para não ter prejuízo por conta de uma atitude impulsiva. Valorize o que você e o par têm em comum. Palpites: 55, 82 e 64. Cor: vermelho.

Leão

Não tenha receio de fazer planos ambiciosos para a carreira. Desde que coloque as mãos na massa, tem tudo para alcançar o sucesso! A dois, o excesso de cobranças pode incomodar. Palpites: 92, 29 e 83. Cor: branco.

Virgem

Seu espírito de equipe ganha destaque. Mas, mantenha os pés no chão e não se distraia com qualquer coisinha. Prepare-se para curtir momentos deliciosos com sua alma gêmea! Palpites: 48, 30 e 93. Cor: roxo.

Libra

Assuntos ligados a herança ou aos negócios podem se desenrolar de maneira mais favorável. Bom momento para iniciar mudanças em casa. Um ex-amor pode balançar seu coração. Palpites: 40, 94 e 58. Cor: roxo.

Escorpião

Talvez seja preciso se esforçar em dobro para dar conta das tarefas, ainda mais se está disputando uma promoção com os colegas. Você e a sua cara-metade estarão mais unidos. Palpites: 32, 77 e 41. Cor: amarelo.

Sagitário

As tarefas podem exigir dedicação redobrada, mas tudo vai caminhar se fizer a sua parte. Atenção com o excesso de otimismo ao cuidar das suas tarefas. Há chance de se envolver com um colega se está só. Palpites: 60, 96 e 06. Cor: rosa.

Capricórnio

Vai contar com uma dose extra de sorte em tudo o que fizer! Bom momento para cuidar de serviços que exigem criatividade e bom relacionamento com os outros. Há sinal de romantismo com o par. Palpites: 88, 34 e 97. Cor: branco.

Aquário

Logo cedo, tarefas que exigem praticidade e responsabilidade devem correr com mais tranquilidade. Assunto antigo pode ser resolvido com o apoio da família. A dois, controle o ciúme. Palpites: 53, 08 e 98. Cor: marrom.

Peixes

Bom dia para movimentar a vida social e iniciar alguns contatos importantes no emprego. Mantenha distância de fofocas. Sair da rotina agita a conquista: olhe mais ao redor! Palpites: 72, 90 e 54. Cor: pink.

Horóscopo nascido em 22 de agosto

Os nascidos a 22 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. Por isso, bastante otimistas e confiantes, positivos e líderes por excelência. Nasceram para mandar e dirigir e sabem fazê-lo como ninguém. Seu outro lado pode ser autoritário, irreverente e excessivamente franco. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Ambos inspiram romantismo, sensibilidade e intuição. A soma dá o 9, de Marte, que lhes dá coragem, decisão e espírito de aventura.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Aladiah, que tem o poder de combater doenças e evitar pestes e epidemias. Que tem dom curativo e de prevenção também. Faz conseguir a estima da sociedade e do meio em que vive. Faz gozar de grande prestígio e popularidade. Confere felicidade e sucesso nas empresas que alavanca.