Horóscopo e anjo do dia 1º de agosto de 2019

Áries

Neste início de mês, poderá contar com uma dose extra de sorte. Vale a pena fazer uma fezinha! O astral também é favorável para aprender mais. A conquista está em destaque e você deve se dar bem. Palpites: 31, 49 e 85. Cor: bege.

Touro

Se estiver pensando em mudar algumas coisas em sua vida, seja na área pessoal ou profissional, poderá contar com o apoio da família. No romance, é melhor manter conter o ciúme. Palpites: 14, 32 e 95. Cor: azul.

Gêmeos

Nesta quinta, você conta com raciocínio rápido e boas ideias para se destacar no trabalho. Se precisar terminar um serviço, some forças com os colegas. A vida amorosa deve correr numa boa. Palpites: 78, 51 e 69. Cor: verde.

Câncer

Há chance de ganhar um dinheiro extra, ainda mais se já vinha sonhando com um aumento. Se tiver que adquirir algo, analise bem o negócio. Se tiver compromisso, a relação conta com estabilidade. Palpites: 43, 07 e 70. Cor: azul-claro.

Leão

Vai sobrar disposição para cuidar de tarefas que dependem da sua iniciativa. Pode até contar com uma mãozinha da sorte! Mostre seu lado encantador para seduzir quem deseja. Palpites: 98, 80 e 35. Cor: verde-escuro.

Virgem

No trabalho, aja de maneira discreta. Preste atenção em seu sexto sentido ao lidar com assuntos do passado ou que envolvem alguém da família. A dois, é hora de superar alguns tabus. Palpites: 90, 99 e 81. Cor: vinho.

Libra

Você terá habilidade para cuidar de projetos mais ousados. As estrelas favorecem passeio ou viagem rápida com a turma. A vida amorosa ganha mais companheirismo e diálogo. Palpites: 46, 55 e 01. Cor: amarelo.

Escorpião

Vale a pena dedicar um esforço extra ao cuidar das suas tarefas. Valorize a sua imagem e aproveite para causar boa impressão em colegas ou chefe. Uma pessoa com boa posição social pode despertar seu interesse. Palpites: 38, 29 e 02. Cor: creme.

Sagitário

O astral é favorável para ampliar seus interesses, aprender coisas novas e sair da rotina. Se pretender viajar, cuide dos detalhes! Há chance de se envolver com alguém que mora longe. Palpites: 48, 75 e 84. Cor: azul.

Capricórnio

As estrelas anunciam algumas mudanças hoje. Ao lidar com impostos, herança ou assuntos complicados no trabalho, confie em sua intuição. Há sinal de momentos intensos e quentes na vida sexual! Palpites: 58, 49 e 94. Cor: branco.

Aquário

Se depender dos astros, será mais fácil trabalhar em parceria. Seu lado sociável se torna ainda mais evidente e deve movimentar seus contatos. A vida amorosa conta com proteção. Palpites: 05, 86 e 41. Cor: preto.

Peixes

Dedique-se ao serviço com muita atenção para deixar tudo em ordem. A saúde só tem a ganhar se tomar alguns cuidados extras. Na paquera, você vai se importar mais com a aparência física. Palpites: 96, 15 e 42. Cor: azul-claro.

Horóscopo nascido em 1º de agosto

Os nascidos no dia 1º de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Virgem. Podem seguir seus impulsos e agir de modo precipitado, dizendo coisas das quais possam se arrepender mais tarde. Falam sem pensar e ofendem as pessoas com o seu excesso de franqueza. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 6, número de Vênus, que simboliza a beleza, as Artes, a Moda e tudo o que seja esteticamente correto e bonito. Que favorece a diplomacia e às relações públicas, que lhes confere vocação artística, assim como os fazem viver grandes dramas passionais no decorrer da vida.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Iah-Hel, que renuncia aos prazeres exagerados da matéria, para se dedicar a uma vida reservada e de grande concentração espiritual. Que vive à procura da verdade, da Justiça e da perfeição. Dá sabedoria, faz amar a Filosofia, a Teologia, a fé, a religião. Leva à prática das virtudes. Gosta de estudar Filosofia e Religião. Leva a seguir uma carreira missionária ou religiosa.