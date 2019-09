Horóscopo e anjo do dia 19 de setembro de 2019

Áries

O dia pede concentração no trabalho: revise todas as etapas e os detalhes. Deverá fazer boas compras. Se uma paixão do passado reaparecer, talvez seja melhor reatar apenas a amizade. Palpites: 23, 05 e 32. Cor: amarelo.

Touro

Sua inteligência emocional vai trabalhar a seu favor em suas decisões ligadas à carreira. Como seu coração estará pedindo um amor, é possível que essa pessoa chegue e dê novo sentido à sua vida. Palpites: 33, 69 e 78. Cor: rosa.

Gêmeos

Você poderá ficar dividido (a) sobre seu futuro profissional. Os astros aconselham a evitar sociedade e a seguir seus instintos. A pedida para o romance é planejar os passeios e sair da rotina. Palpites: 16, 25 e 34. Cor: branco.

Câncer

Teste novos jeitos de cumprir suas obrigações. Pense em algo que gostaria de fazer e comece já! Você e seu bem poderão conversar por horas e trocar muitos carinhos na intimidade. Palpites: 80, 35 e 08. Cor: marrom.

Leão

Poderá passar por um período superprodutivo, principalmente se trabalhar com parentes. Contenha os gastos! Você e seu amor vão começar a fazer transformações positivas no romance. Palpites: 63, 99 e 72. Cor: pink.

Virgem

Quem trabalha com crianças, gestação e família, poderá estar num momento de expansão, principalmente no que diz respeito a questões jurídicas. No romance, reforce o companheirismo. Palpites: 46, 10 e 28. Cor: laranja.

Libra

Embora esteja se saindo bem na carreira, talvez precise descansar mais. Você estará com poder de sedução afiado, então se anime, saia de casa e paquere à vontade. Palpites: 38, 02 e 83. Cor: prata.

Escorpião

Dia perfeito para quem lida com pessoas ou trabalha em instituição pública. Sua forma de se comunicar estará carregada de emoções. A dois, vai perceber o equilíbrio da sua relação. Palpites: 84, 48 e 03. Cor: dourado.

Sagitário

Fique fora das rodinhas de fofocas no emprego. Se sua casa estiver precisando de reparos, faça orçamentos hoje, pois sairá lucrando. Na união, a afinidade de ideias vai tomar conta do convívio. Palpites: 49, 13 e 85. Cor: bege.

Capricórnio

Muitos acordos de bastidores serão preparados no trabalho, e você poderá colaborar com seus conhecimentos. Com autoconfiança em alta, espere um relacionamento amoroso com sintonia. Palpites: 23, 86 e 05. Cor: amarelo.

Aquário

Sua carreira deve ficar em segundo plano, hoje, diante das exigências familiares. Talvez apareça alguém interessado em você, mas seja descartado por já ter compromisso. Palpites: 24, 06 e 78. Cor: verde.

Peixes

Portas poderão se abrir para quem trabalha com marketing, administração, finanças ou crédito. Talvez seu par sinta sua falta e reclame do seu foco extremo no serviço ou nos afazeres domésticos. Palpites: 34, 88 e 07. Cor: verde-claro.

Horóscopo nascido em 19 de setembro

Os nascidos a 19 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Libra. São elegantes, sociáveis e educados. Gostam do que é Belo, têm classe e são divertidos. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. São dois astros de comunicação e de mobilidade, que provocam instabilidade emocional e afetiva. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere intuição e dons para normais em geral.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Haamiah, que leva a pesquisar e a investigar, para encontrar o caminho da justiça. Tem domínio sobre os cultos religiosos e as diversas formas de amar e buscar a Deus. Dá proteção contra violências e animais ferozes, raios, tempestades e catástrofes de todo tipo. Ajuda a desenvolver obras de cunho espiritual e religioso.