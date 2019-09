Horóscopo e anjo do dia 12 de setembro de 2019

Áries

Dia de muita inspiração e facilidade de colocar as ideias profissionais em prática. O trabalho deverá render. Boas surpresas com dinheiro. Cuide com bastante carinho do seu par. Palpites: 61, 70 e 43. Cor: lilás.

Touro

Você poderá sair de sua zona de conforto e começar uma atividade original no seu trabalho. Vida amorosa movimentada, talvez até com mais de um(a) pretendente na fila. Palpites: 89, 44 e 17. Cor: preto.

Gêmeos

Se conseguir se abrir para coisas e pessoas novas, poderá promover profundas mudanças no seu emprego ou na sua vida pessoal. Romance que começar hoje tem tudo para se firmar. Palpites: 18, 54 e 45. Cor: vermelho.

Câncer

Estão favorecidas as atividades em grupo, ou mesmo, novas parcerias na carreira. Evite gastos supérfluos com a casa. Seu jeito sério e responsável deverá seduzir alguém. Palpites: 64, 82 e 01. Cor: amarelo.

Leão

Sua generosidade estará ainda mais ativada, levando você a ajudar amigos, principalmente os que estiverem em crise. Se tem um par, encontre motivos para comemorar o romance. Palpites: 38, 20 e 56. Cor: amarelo.

Virgem

Você vai valorizar mais suas qualidades e isso vai reforçar sua autoestima e beneficiar sua profissão. Se reencontrar uma antiga paixão da adolescência, é possível que vivam um lance. Palpites: 66, 48 e 21. Cor: roxo.

Libra

A palavra de ordem é organização em todos os setores. Os sentimentos também devem entrar nessa energia. Libere maus pensamentos e mágoas. Poderá conhecer alguém para compromisso sério. Palpites: 67, 76 e 94. Cor: cinza.

Escorpião

Projetos iniciados hoje têm probabilidade de criar raízes, dando resultados em médio e longo prazos. Evite arriscar sua grana. Talvez inicie um namoro que evoluirá logo para uma relação fixa. Palpites: 50, 05 e 68. Cor: amarelo.

Sagitário

Seu entusiasmo envolverá os colegas de trabalho. O dia está favorável para mexer com questões ligadas a dinheiro. Talvez comece a namorar uma pessoa que desafiará seu controle. Palpites: 87, 69 e 15. Cor: rosa.

Capricórnio

Está na hora de expandir seus horizontes. Boa fase para estudar e reavaliar sua carreira. Mude seu trajeto, opte por outros meios de locomoção e talvez encontre alguém que fará você suspirar. Palpites: 16, 70 e 25. Cor: laranja.

Aquário

Faça seu trabalho com firmeza, pois o reconhecimento virá na hora certa. Sua vontade de ficar no seu canto estará mais forte. Na vida a dois, a dica é você e o par se apoiarem mutuamente. Palpites: 80, 26 e 98. Cor: marrom.

Peixes

Talvez precise se impor com mais rigor no ambiente de trabalho. Estará com poder de sedução turbinado e atraindo olhares de pretendentes. União cheia de sintonia. Palpites: 36, 00 e 45. Cor: pink.

Horóscopo nascido em 12 de setembro

Os nascidos a 12 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. Podem ser dispersivos interessando por muitas coisas ao mesmo tempo. Podem ter dois amores ou duas atividades rendosas no campo profissional. Seu número principal é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Juntos formam o número 9, de Marte, símbolo de coragem, determinação, ousadia, agressividade e violência. Mas também de confiança, otimismo e entusiasmo.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Lecabel, que atua sobre a vegetação de um modo geral, mas principalmente sobre a agricultura. Faz seu influenciado metódico, organizado e prudente. Faz gostar de ciências exatas, como de Astronomia, da Matemática, da Física e outras. Confere ideias luminosas e grande talento, para conseguir riquezas e bens duráveis.