Horóscopo do dia

ÁRIES

Você vai liderar e tomar conta da situação. As dúvidas e incertezas serão dirimidas e você vai encontrar solução para impasses do momento. Tome pulso da situação no trabalho ou em cargo de chefia. A companhia da pessoa amada vai lhe dar estímulo.

TOURO

Talvez possa sofrer algum tipo de pressão ou exigência de alguém. Esclareça dúvidas e coloque cada coisa no lugar devido, com jeito e diplomacia. Assim vai serenar os ânimos exaltados. Isto pode ocorrer na parte da manhã. Mas seu parceiro (a) vai lhe dar a mão.

GÊMEOS

Vai ficar muito melhor na parte da tarde ou á noite, para você. Conte com a companhia de amigos dedicados, irmãos e colegas que curtem você, sua conversa e sua companhia. Aproveite para bons papos e para se divertir em grupo também. No amor, à noite será melhor.

CAPRICÓRNIO

Possíveis fofocas e intrigas que vão colocar você mal diante de familiares e parentes. Não aceite a provocação e leve tudo com bom humor. No amor, está um pouco incerto. Mas depende como você vai encarar a situação, brigando ou fazendo as pazes. Depende de você.

LEÃO

Alguma coisa que estava esperando pode acontecer agora, a qualquer hora, lhe deixando animado por alguns dias. Pode ser um evento, uma viagem, uma mudança de rumo ou a concretização de um sonho. Ainda bem que a vida muda todo dia. Novidades felizes no amor.

VIRGEM

Pare para pensar, breque os impulsos e a vontade de resolver tudo à força ou aos gritos quem sabe. Deixe a prepotência de lado e faça uso da diplomacia, de um humor refinado mesmo. Se você quiser, você pode. O convívio com a pessoa amada precisa de um tempero.

LIBRA

Muitos convites para festas e comemorações sociais ou em família. Cuide hoje da aparência pessoal. Caso esteja sozinho ou livre, você poderá encontrar um amigo e até mesmo um amor. Conserve a sua saúde e o seu bom humor, que isso também ajuda.

ESCORPIÃO

Aspectos delicados que envolvem a saúde o bem estar físico ou mental. Relaxe as tensões e não leve nada a ferro e fogo, ainda mais em se tratando de família, parentes e pessoas da intimidade. Mas espere obter melhoras financeiras. No amor é grande o poder de atração.

SAGITÁRIO

O dia é de sorte e você deve ir atrás dos seus direitos; de um emprego, de uma promoção profissional, do recebimento de um prêmio ou de um elogio. Arrisque também na loteria. Os contatos com autoridades são muito bons. Seu romance de amor está em alta.

CAPRICÓRNIO

Os mais velhos ou idosos podem reclamar de alguma coisa, mas isso é passageiro e pode ser resolvido fácil por você. Assuntos de casa e de moradia são problemáticos. As questões com imóveis lhe dão trabalho. Mas a pessoa amada está amiga e companheira

AQUÁRIO

Encontro programado ou não com amigos e colegas. Reunião festiva, que pode ser realizada à noite. Viagem curta ou passeio em grupo. Atividades comerciais em sinais de progresso. Programe reencontro feliz com marido, esposa, namorado ou namorada.

PEIXES

Os inimigos declarados e os concorrentes e rivais estão em ação, tentando lhe provocar ou criar caso para lhe aborrecer. Não aceite provocação, mas também não leve desaforo para casa, nas suas devidas medidas. À noite pode ser bem melhor, no amor.

Horóscopo nascido em 18 de abril

Os nascidos a 18 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Capricórnio. São corajosos, responsáveis, persistentes, teimosos e lutadores, perseverantes e organizados. Por outro lado, intransigentes e detalhistas, em tudo o que fazem. São inteligentes e de certa forma conservadores e tradicionalistas. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 19, cuja soma dá o 10 e 0 1 do Sol, símbolo de poder, liderança e solidão.