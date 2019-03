Horóscopo do dia 22 de março de 2019

Áries

Talvez pinte viagem ou boa notícia ligada a questão judicial. Agarre a chance de ajeitar sua casa e reserve um tempo para se cuidar. Caso esteja só, seu charme vai dominar na paquera.

Touro

Terá facilidade para lidar com o dinheiro de outras pessoas e intermediar conflitos no trabalho. Melhor não confiar em resultados que vão chegar de outra cidade. Estará mais exigente na conquista.

Gêmeos

Atrasos no emprego poderão aborrecer. Nos estudos, sua dedicação vai render. Caso precise lidar com pessoas de outras cidades, terá sucesso. No jogo da sedução, saberá mostrar o que deseja.

Câncer

Seu jeito espontâneo vai agradar no emprego. Sua vontade é deixar tudo às claras e tomar decisões com calma. Se estiver sem ninguém, aproveite o dia para conquistar um amor.

Leão

Graças à sua mente inspirada, poderá se sair bem em entrevista de emprego. Contato com gente mais madura será favorável. Os astros indicam diversão nas paqueras.

Virgem

Sua habilidade para mexer com finanças estará em evidência. Vênus vai proteger seus assuntos de trabalho. Poderá receber notícias vindas de longe. Terá persistência na conquista.

Libra

Graças às boas energias astrais, será um dia especial! No emprego, você poderá dar sugestões interessantes. Boa hora para falar de namoro com aquela pessoa especial.

Escorpião

Encare as mudanças profissionais com seriedade, mas sem se estressar. Vai revelar cuidado ao usar as palavras. Você estará romântico(a), enquanto o par terá desejo de independência.

Sagitário

Você terá coragem de sair da sua zona de conforto no trabalho. Em família, espere união com algo ligado à religião. A dois, clima envolvente com pitada de aventura.

Capricórnio

Saberá como alcançar suas metas. Bom momento para encerrar ciclos. Vênus traz maré favorável para dinheiro, incluindo recebimento de dívidas. Poderá começar um namoro ou uma nova paquera.

Aquário

Terá ajuda de superiores para alcançar sucesso no seu emprego. Aproveite a energia de Vênus e encare uma mudança no visual. No romance muita troca de afeto.

Peixes

Tenha cautela ao mexer com dinheiro. Viagem para visitar pessoas próximas estará protegida. Se vive uma relação estável, a confiança poderá ser colocada à prova.