Horóscopo do dia 04 de junho de 2019

Áries

Espere muito serviço pela frente, com poucas pausas para descanso. Porém, a satisfação ao observar uma tarefa concluída será imensa. Muita sinceridade poderá afastar paquera: controle-se!

Touro

Mudanças no trabalho poderão trazer medo, mas deverão facilitar seu desempenho. Evite discutir com a chefia. Cuide mais da sua saúde! Se estiver só, pense duas vezes antes de se envolver num triângulo amoroso.

Gêmeos

Dê asas à sua imaginação e crie coisas novas no serviço! Sua força interior deverá ser usada a seu favor para resolver conflitos em casa. Na união, discussões poderão surgir, mas se entenderão bem na cama.

Câncer

Dia sem grandes novidades no trabalho, desde que evite misturar assuntos pessoais com profissionais. Um amor antigo poderá voltar. Se estiver só, avalie se vale dar uma segunda chance!

Leão

Dia agitado no emprego. Imprevistos podem atrapalhar sua relação com colegas. Conte com sua intuição. Terá sorte em assuntos judiciais. É provável que apareça na sua vida uma pessoa sincera, porém pouco romântica.

Virgem

Cuidado com problemas ligados a tecnologia. Nas finanças, você vai caminhar bem e poderá usar sua grana para fazer melhorias em casa. Um lance afetivo iniciado sem muita pretensão deverá virar namoro.

Libra

É possível que sinta desequilíbrio entre o que deseja e o que precisa fazer no seu emprego. Ouça sua voz interior. No amor, estará a fim de curtir a solidão em vez de atirar para todos os lados.

Escorpião

Dia de trabalho intenso, principalmente para quem atua no comércio. O excesso de responsabilidade deverá pesar um pouco. Abra seu coração para a possibilidade de conhecer uma pessoa mais romântica, porém distraída.

Sagitário

Cuidado com as rodinhas e as intrigas no trabalho. O dia favorece atenção especial à beleza e ao bem-estar. Se estiver só, não recuse convites para sair com a galera: é provável que encontre um novo amor.

Capricórnio

Se tiver uma boa ideia para melhorar seu desempenho profissional, não hesite em apresentá-la à chefia. Poderá conhecer a pessoa com quem sempre sonhou: alguém sério e que lhe ofereça proteção.

Aquário

Aceite os elogios por um serviço bem realizado e mantenha segredo sobre seus planos profissionais. Aproveite a possibilidade de ganhos extras. Para conquistar aquela pessoa especial, aja com mais discrição.

Peixes

Acordos de bastidores poderão ser contrários aos seus objetivos profissionais. Prefira agir às claras e usar sua experiência para resolver as dificuldades. Alguém comprometido pode se interessar por você.