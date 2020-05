Com diagnóstico de sepse, uma idosa de 76 anos de idade, precisou de atendimento do helicóptero do Paraná Urgência/Consamu na manhã desta segunda-feira (04).

A aeronave transferiu a paciente do Hospital São José, de Laranjeiras do Sul ao Hospital Santa Tereza, de Guarapuava, que admitiu a idosa para um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Os profissionais do helicóptero contaram com o apoio da frota municipal de Laranjeiras do SuL e do Samu de Guarapuava.