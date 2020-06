Guaíra deve entregar 20 casas populares até o fim de 2020

Em parceria com a ITAIPU, o Município de Guaíra firmou convênio no valor de R$ 1.057.361,16 reais, onde, com contrapartida Municipal, houve o montante total de R$ 1.097.495,07‬ reais, destinados à construção de 20 casas populares no bairro São Domingos que devem ser entregues até o fim de 2020. A obra beneficiará famílias guairenses em situação de vulnerabilidade.

As obras, que iniciaram no dia 17 de dezembro de 2018, já se encontram previamente finalizadas, e aguardam a conclusão da pavimentação aos arredores das construções, bem como a conclusão dos muros e instalação de placas solares, que contribuirão expressivamente na geração de energia.

As 20 casas contam com 02 quartos, sala e cozinha conjugada, 01 banheiro e 01 lavanderia. São 04 casas de 49 m² destinadas à PCD – Pessoa com Deficiência, e 16 casas de 32 m² destinadas aos demais classificados.

As inscrições para a habitação encerrarram em fevereiro deste ano, e os critérios obrigatórios de classificação para a pré-seleção encontram-se descritos abaixo:

• Famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais de Governo Federal – CADÚNICO;

• Famílias inscritas no Cadastro Habitacional do Município de Guaíra/PR;

• Famílias com renda per capita de até ¼ do salário mínimo.

Ainda, os critérios classificatórios:

• Famílias monoparentais (onde há apenas 01 responsável pelo provimento, criação e educação dos filhos e demais dependentes) – 01 ponto;

• Famílias residentes em érea de risco e/ou de preservação ambiental e/ou desabrigadas – 01 ponto;

• Famílias que possuam crianças de 0 a 12 anos – 01 ponto

• Famílias incluídas ou desligadas do Programa Municipal de Aluguel Social – 01 ponto;

• Famílias que estejam em acompanhamento por Programas Sociais do Município de Guaíra – 01 ponto.

A lista de selecionados será divulgada após as avaliações técnicas que serão feitas pela Diretoria de Habitação. A previsão para conclusão final da obra é até novembro de 2020.