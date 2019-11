Gramadão de Itaipu será um parque de lazer e novo atrativo turístico de Foz

Um dos espaços de lazer mais frequentados por moradores da Vila A e de boa parte de Foz do Iguaçu, o Gramadão de Itaipu, com 31 mil metros quadrados de área, vai passar pela maior revitalização de sua história desde o final dos anos 90, quando ali foi promovido o primeiro Natal de Foz e, logo em seguida, em 2000, foi construída uma nova infraestrutura com Concha Acústica e sanitários. O ponto de encontro estava consolidado.

A estimativa é de que a reforma comece no segundo semestre do ano que vem. A conclusão está prevista para 2021, num investimento estimado de R$ 2,6 milhões. A revitalização do Gramadão é um pedido da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu e será desenvolvida pela Divisão de Planejamento de Infraestrutura, da Diretoria de Coordenação da empresa.

Esse é mais uma iniciativa da gestão do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, para Foz do Iguaçu e região, que se soma a outras grandes obras, como a Ponte da Integração Brasil – Paraguai, as ampliações do aeroporto de Foz do Iguaçu, o Mercado Municipal – todas em andamento – e a modernização do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

São investimentos de mais de R$ 600 milhões, que deixam legado e geram riqueza e desenvolvimento em toda a área de influência da usina, numa cobertura de 55 municípios.

“Foz do Iguaçu tem uma vocação natural para o turismo e estamos trabalhando, em consonância com a missão da usina, em potencializá-lo, assim como garantir mais qualidade de vida para a nossa gente”, diz Silva e Luna. E acrescenta: “Nossa população merece o que é melhor e precisa exigir nada menos que isso dos dirigentes”.

Um verdadeiro parque

De mobiliário urbano até o ordenamento e adequação das barraquinhas de comidas, passando pela iluminação, embelezamento do local, arborização, sinalização, instalação de arquibancadas de concreto, criação de rampas e adaptação da Concha Acústica para diferentes tipos de espetáculos, o Gramadão terá uma cara totalmente nova. O parquinho para as crianças também receberá melhorias.

“A proposta de intervenção respeita as características positivas do Gramadão, como o espaço amplo, a topografia e a diversidade de usos, mas trazem melhorias importantes, como o maior sombreamento e mais lugares para sentar e curtir o espaço público”, explica o arquiteto Henrique Gazzola de Lima, da Divisão de Planejamento de Infraestrutura.

A gerente da mesma área, Janine Alicia Groenwold, explica que a intervenção não causará nenhum tipo de transtorno para a população e os comerciantes locais porque as obras serão feitas em etapas, gradativamente.

Espaço mais frequentado

O evento mais tradicional de Foz do Iguaçu historicamente sempre foi o Natal no Gramadão, com início em 1999, com a primeira festa natalina para a comunidade promovida pela Itaipu Binacional. Em 2000, o Gramadão ganhou a Concha Acústica e, com apresentação de shows variados, ficou ainda mais preparado para uma grande festa.

Ano a ano havia uma surpresa diferente para o público. Em 2005, a programação natalina passou a ser chamada de Natal Encantado. Em 2004, atingiu, num só dia, mais de 80 mil pessoas, o maior público já registrado em todos os Natais de Itaipu.