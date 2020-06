Governo usa tecnologia para agilizar atendimento aos municípios

O novo momento no mundo institucional, praticamente sem o uso de papel e malotes, quase sem necessidade de descolamentos e com grande parte dos trabalhadores trabalhando em casa, já é uma realidade disponível para organização que reúnam bons profissionais de Tecnologia da Informação (TI) com o conhecimento dos processos.

No Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, isso acontece graças a um Sistema de Suporte de Tomada de Decisão (DSS), desenvolvido internamente, inicialmente, para otimizar resultados.

Com a pandemia da Covid-19, a ferramenta tornou-se a grande aliada para manter o trâmite de projetos que viabilizam obras e a aquisição de serviços e equipamentos pelos municípios paranaenses.

“Com o distanciamento social, o DSS se tornou fundamental. Em apenas alguns dias, estávamos adaptados para trabalhar à distância”, diz o superintendente executivo do Paranacidade, Álvaro Cabrini.

“Hoje, ganhamos velocidade na execução das tarefas e percebemos ganhos com a economia de papel, a diminuição de viagens e a menor manutenção de automóveis”, narra Cabrini. “Registramos, também, avanços de produtividade. Setores que estavam sobrecarregados colocaram o serviço em dia. A tecnologia abre portas para uma revolução no trabalho e proporciona economia, agilidade e maior qualidade no atendimento”, afirma.

SISTEMA – O DSS do Paranacidade reúne em uma única plataforma todos os dados necessários ao encaminhamento dos processos e, principalmente, para a tomada de decisões. O Sistema fornece, com alguns cliques, informações precisas que orientam desde o secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, até os técnicos dos Escritórios Regionais da entidade, que atendem diretamente as Prefeituras.

“O DSS informa, por município, sobre a capacidade de endividamento, os projetos já aprovados e os que estão ainda em execução, as etapas de cada projeto, os pareceres técnicos, a documentação já entregue e a que ainda falta. Nos projetos em execução, o estágio de implantação, as medições e os pagamentos já liberados.

Lá também estão todos os documentos necessários aos trâmites, com as devidas assinaturas digitais dos seus responsáveis, para consultas e conferências. Tudo isso, instantaneamente, direto do computador e em tempo real.

“Quando um documento é acrescentado ou uma anotação é feita, a alteração fica disponível a todos instantaneamente”, explica o assessor de Sistemas de Informação e responsável pelo desenvolvimento da ferramenta, Bruno Fugivara Greinier.

PORTAL DOS MUNICÍPIOS – O DSS é para uso interno. Seu grande aliado é o Portal dos Municípios – ao qual está integrado –, que faz a interface com as Prefeituras no encaminhamento dos processos. “No Portal dos Municípios – outro sistema desenvolvido internamente no Paranacidade –, as Prefeituras apresentam projetos e entregam a documentação necessária de forma digital. É onde acompanham o andamento de cada demanda e são informadas das análises e de eventuais correções que precisam ser feitas”, destaca Bruno.

Uma terceira ferramenta, SEDU/Paranacidade Interativo, completa o arsenal tecnológico da entidade e mostra, por Município, informações sobre a infraestrutura pública e ocupação urbana que facilitam a elaboração de Políticas Públicas e na tomada de decisões sobre as prioridades de cada local. Os três sistemas têm a Internet como meio comum para a transferência de dados.

De acordo com Bruno Fugivara Greinier, a tecnologia está disponível para ser usada por qualquer Instituição. “Uma Prefeitura, por exemplo, pode desenvolver seus próprios sistemas para melhorar o encaminhamento dos seus processos no atendimento à população. A tecnologia está disponível para todos. O DSS foi desenvolvido a partir de linguagens de programação e de Banco de Dados conhecidas e gratuitas. O segredo é unir pessoas que dominem os processos com outros que tenham o conhecimento de programação”, afirma Bruno.

O DSS do Paranacidade foi desenvolvido em quatro meses, está ativo desde meados de 2019 e recebe, periodicamente, atualizações que incorporam novas funções e melhorias.