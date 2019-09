Governo inicia processo para estudo de modal ferroviário

Curitiba – Foi publicado no Diário Oficial da União, na edição de quinta-feira (26), o aviso de manifestação de interesse de empresas nacionais e internacionais para contratação dos serviços de elaboração dos estudos de EVTEA-J (Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica) dos projetos da Nova Ferrovia – Paranaguá (PR) a Maracaju (MS) – e do Ramal Ferroviário Cascavel a Foz do Iguaçu

A Secretaria de Infraestrutura e Logística deu o primeiro passo para a elaboração de um estudo ferroviário que contemplará 1.280 quilômetros. “É o primeiro e grande passo do governo do Paraná para fazer o estudo da nova ferrovia, o que se consolida como o maior estudo ferroviário do Brasil”, explica o secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “É preciso facilitar o escoamento da produção agrícola do Centro Oeste brasileiro pelo Porto de Paranaguá”.

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem) firmou contrato de financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná. Parte de recurso, R$ 6 milhões, será usada para a contratação do EVTEA-J. Caberá ao DER gerir esse recurso.

“O governo está fazendo a contratação de um estudo completo para mostrar qual seria a melhor solução para o modal ferroviário para o trecho da Ferroeste, da região oeste [setor produtivo], até a leste [Paranaguá], notadamente ao porto, para escoamento”, destaca o diretor-presidente da Ferroeste, André Gonçalves.

Ele acredita que em um prazo máximo de dois anos o governo do Paraná terá em mãos o estudo da solução do modal ferroviário.

Gonçalves explica que em 2017 foi lançada uma PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) – um edital público de chamamento de empresas interessadas na elaboração dos estudos para a construção e exploração de serviços ferroviários. No entanto, essa PMI foi encerrada neste ano sem que nenhuma empresa apresentasse o resultado final do estudo.

Diante disso, foi criado o Grupo Ferrovia, com diferentes órgãos do governo, para discussão do novo projeto, que resultou na decisão de fazer uso dos recursos do BID para viabilizar a contratação do EVTEA-J.

De acordo com o aviso de manifestação publicado no Diário Oficial da União, as empresas interessadas terão até as 18h do dia 14 de outubro para encaminhar as manifestações de interesse. A empresa consultora será definida de acordo com o método de Seleção Baseada na Qualidade e Custo – SBQC e com os procedimentos indicados pelo BID.