Governador visita Toledo para tratar da primeira usina de biometano do Paraná

Toledo recebe nesta sexta-feira (17), o Governador Carlos Massa Ratinho Junior para tratar de questões que envolvem a implantação da primeira usina de biometano do Paraná que será instalada no município. Serão investidos cerca de R$ 100 milhões para a construção de três usinas na primeira fase do projeto-piloto.

O município é referência na produção agroindustrial e responsável pela produção de 1/4 dos suínos do estado do Paraná, é palco para um grave problema com a gestão dos resíduos na produção de proteína suína, chegando ao ponto de limitar a expansão de granjas devido à ausência de local adequado para destinação de dejetos e subprodutos gerados pela própria produção, que por consequência causa diminuição no potencial econômico.

Com olhos no futuro, Toledo aproveitará uma especificidade da matriz econômica local para a transformação de passivos ambientais da produção em ativos energéticos que promoverão a diminuição dos custos da própria estrutura econômica, visando permitir a expansão da produção da cadeia da suinocultura e da transformação do passivo em nova matriz econômica e energética.

Serviço:

O que: Agenda Governador Carlos Massa Ratinho Junior

Data: 17/01/2019

Onde: Biopark

Programação:

9h às 10h: Reunião fechada Governador, representantes das cooperativas, autoridades e convidados

10h Coletiva no Biopark.

10h30 Assinatura do Termo de Cooperação entre o Governo do Paraná, Toledo e ME-LE para a construção da primeira usina de biometano e CO2 com geração de energia equivalente a 3,3 Megawatts/Hora com o uso de 17.000M³ de Biometano por dia.

*Assinatura do Protocolo de intenções para estruturação de laboratório da TECPAR para certificação e de análise dos materiais derivados do tratamento dos passivos ambientais.

*Entrega das licenças prévias da Usina de Biometano, da Usina de Bioenergia.