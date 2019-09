Governador Ratinho e ministro Moro discutem reforço da segurança na fronteira

Curitiba – O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sério Moro, encontraram-se nessa segunda-feira (16), no Palácio Iguaçu, para discutir detalhes da implementação do primeiro escritório de inteligência integrado na fronteira de Foz do Iguaçu, chamado Projeto Fusion (leia mais sobre a integração na página 10 desta edição).

A iniciativa deve começar a operar até o fim do ano e é inspirada no Fusion Center, estrutura do governo norte-americano que integra forças de segurança de diversos níveis (local, estadual e federal). O escritório vai funcionar em uma área do Parque Tecnológico de Itaipu por cinco anos. A hidrelétrica vai bancar os custos iniciais, de R$ 3 milhões. Depois será erguido um prédio para tornar o projeto definitivo.

“A instalação desse escritório em Foz do Iguaçu complementa a estratégia de integração das forças de segurança em todos os níveis”, afirmou o governador Ratinho Junior. Ele ressaltou a importância da união de esforços para ampliar a vigilância na fronteira e outras iniciativas adotada pelo Paraná em parceria com o ministro da Justiça.

“O Paraná é sede do Centro Integrado de Inteligência da Região Sul, tem uma cidade [São José dos Pinhais] no projeto-piloto de atuação da Força Nacional de Segurança para combate à violência e agora ganha o apoio do governo federal para vigilância da fronteira”, destacou Ratinho Junior.

O governador colocou as polícias paranaenses à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública e destacou que as forças estaduais já atuam de forma integrada. Com isso houve redução de 20% no número de homicídios e a apreensão de 80 toneladas de drogas neste ano. Ele explicou que as operações na fronteira também foram reforçadas.

Paraná participa de programa para fortalecer a polícia judiciária

Curitiba – A integração entre a Segurança Pública do Paraná, por meio da Polícia Civil do Paraná, e o Ministério da Justiça avançou mais um passo nessa segunda-feira (16), com a realização, em Curitiba, da quinta edição do PFPJ (Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias), da pasta federal, que tem como tema, em sua primeira rodada, Corrupção Sistêmica e Delinquência Institucionalizada.

O vice-governador Darci Piana participou da abertura com o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares. O evento terá duração de uma semana e as discussões são direcionadas aos delegados da Polícia Civil do Paraná, a fim de dividir e difundir experiências e boas práticas no combate ao crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro.

Em sua palestra, o ministro Sergio Moro falou sobre protocolos de investigação e citou alguns casos ilustrativos. Dentre as questões, expôs sobre o uso de ferramentas para driblar as criptografias e analogias usadas pelos criminosos. Também ressaltou a necessidade de investir em operações veladas, que geram bons frutos nos Estados Unidos. Ele ressaltou como a integração das forças de segurança tem sido determinante para a redução da criminalidade.

Em um primeiro momento, o Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias tem como principais objetivos disseminar conhecimento sobre o combate ao crime organizado: lavagem de dinheiro e corrupção sistêmica; sedimentação de autonomia institucional; desenvolvimento de cultura de seletividade de inquéritos policiais e a transferência da expertise no planejamento de grandes operações repressivas, para polícias civis das 27 unidades da Federação.