Gol chega, mas preços ainda são de assustar

Chegou ontem a Cascavel o primeiro voo da Gol, operadora que volta à cidade anos depois de encerrar suas operações. O Boeing 737/700 chegou pouco depois das 11h, lotado, e foi recebido com jatos de água como “batismo”. A aeronave tem 138 acentos e fará operações diárias de Cascavel a Guarulhos (SP).

O primeiro voo chegou lotado. A promessa das autoridades presentes ontem no Aeroporto Municipal era de que as tarifas são promocionais. Mas na prática não é bem assim.

Em pesquisa realizada ontem, para ir a Guarulhos nesta quinta-feira (8) e voltar na sexta-feira (9) seria necessário desembolsar R$ 2.338. Na mesma data, ir para São Paulo (mas até Congonhas) pela Azul fica bem mais barato: R$ 1.665. Diferença de R$ 673.

Para a semana que vem os preços se equiparam: para ida na terça (13) e volta na quarta (14) o valor pela Gol fica em R$ 1.834, e, pela Azul, R$ 1.847.

Após a pesquisa os anúncios do Google dispararam. E tem promoção pela Gol, sim. É possível ir a São Paulo por R$ 171, mas só se comprar a passagem agora e embarcar dia 8 de dezembro.

Mais passageiros

Depois de amargar anos seguidos em queda livre, o movimento no Aeroporto de Cascavel começa a melhorar. E a expectativa da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) é de que o número de passageiros dobre.

Neste ano, 95.414 pessoas passaram pelo aeroporto entre embarque e desembarque. No ano passado, de janeiro a julho, o total foi de 82.967 pessoas, totalizando 149.072 pessoas em todo o ano.

Cascavel se tornou a quinta cidade do Estado a operar com a Gol. Curitiba, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu já eram atendidas pela operadora.

Quem comemorou muito foi o prefeito Leonaldo Paranhos, principal articulador da volta da companhia a Cascavel: “É uma felicidade muito grande termos a Gol operando voos aqui, em Cascavel. Esse processo de operação foi um processo de maturação e compromissos. Apresentamos a proposta e a Gol colocou as condições de segurança absoluta aos passageiros, as quais cumprimos à risca. A Gol só faz transporte com total segurança e, além disso, há também todo o conforto aos passageiros. Por isso estamos fazendo todos os investimentos necessários no transporte aéreo e dando estas condições à empresa e aos usuários”.

Horários

O primeiro voo sai de Guarulhos (SP) às 9h55 e chega a Cascavel às 11h30. A aeronave retorna para São Paulo às 12h05 e pousa em Guarulhos às 13h40. O outro voo sai de Guarulhos às 14h55 e pousa em Cascavel às 16h30, e decola às 17h e chega a São Paulo às 18h35.

Privatização do aeroporto

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, confirmou a privatização do Aeroporto Municipal, mas disse que antes é preciso fazer um estudo de viabilidade. “A gente quer um estudo para ver o potencial do aeroporto, a operação da nova estação [de embarque], a exploração de publicidade, a parte comercial, o canal de inspeção, os hangares…”

Segundo ele, a previsão é de que seja aberta uma concorrência em 40 dias para que as empresas apresentem as propostas de estudo.

Paranhos diz que o estudo é necessário para nortear a terceirização: “É o que nos dará o caminho para fazer a concessão. É preciso fazer o caminho para saber o que você quer vender, o que quer conceder”.

Reportagem: Milena Lemes

Leia também: