Giro político do dia 9 de outubro de 2019

Palanque na Câmara

O deputado Marcio Pacheco (PDT) não estava de corpo presente na Câmara de Vereadores, mas sua “memória” esteve no foco de um embate entre Josué de Souza (PSB) e Fernando Hallberg (PDT). Tudo começou com a votação da moção de repúdio aos cortes de licenças-prêmios pelo Estado. Encaminhado pelo Executivo estadual, o projeto foi aprovado na CCJ (Comissão de Justiça) da Assembleia Legislativa, da qual Pacheco integra, e ele votou pela constitucionalidade do projeto. “Fique atento! Deputados que serão candidatos em seus municípios estão fazendo isso no Estado e vão fazer isso no Município. Antes que o mal aconteça é melhor cortar a cabeça”. No entanto, Pacheco foi um dos 12 deputados que votaram contra o projeto, que foi aprovado com 39 votos favoráveis.

Defensor atento

Hallberg entendeu o recado e citou o título de “boneco de posto”, que chacoalha para todo lado, dando a entender que alguns vereadores não sabem para onde vão. Hallberg ironizou o comportamento do colega de plenário, que integra a Comissão de Justiça da Câmara e, portanto, deveria ter entendido a situação e não disparar uma “fake news”. Josué disse que não citou nomes e que Hallberg estava comprando as dores do partido.

Olha a câmera

O vereador Sebastião Madril (PMB) encaminhou uma solicitação ao governo estadual pedindo mais transparência aos exames para liberação da Carteira Nacional de Habilitação. O parlamentar requer câmeras de vigilância nas salas de testes para garantir a honestidade de quem oferece os exames e de quem passa por eles. O sistema já é usado em outros estados do País.

Água turva

Parece que o gerente regional da Sanepar, Renato Bueno, não terá sossego tão cedo. O vereador Celso Dal Molin anda mexendo bem fundo e descobriu que entre outubro 2002 e novembro de 2004 a companhia administrou o serviço sem contrato. “A Sanepar administrou sem legalidade. Quero saber como cobrou nesse tempo os moradores”, diz Dal Molin, que pretende verificar a legalidade da cobrança de uma indenização ao Município pelos dois anos com lucros sem oferecer contrapartidas.

Estoque de sobra?

A Comissão de Saúde apura a situação dos medicamentos em Cascavel e requer dados para Secretaria de Saúde sobre o controle de produtos nas Unidades Básicas de Saúde e na Central de Abastecimento Farmacêutico. Os vereadores Josué de Souza, Roberto Parra e Jorge Bocasanta pedem a criação de uma comissão para que faça um inventário sobre todos os materiais estocados.