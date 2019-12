Giro político do dia 6 de dezembro de 2019

Piso aos professores

O prefeito Leonaldo Paranhos encaminhou proposta de 3,25% a título de correção das tabelas do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica de Cascavel. A aplicação será de 0,65% em janeiro, 0,65% em fevereiro, 0,65% em março, 0,65% em abril e 0,61% em maio. Dos R$ 137 milhões, o gasto passará em 2020 para R$ 154,2 milhões e para R$ 166,6 milhões em 2020. A medida corrige a diferença que deixou de ser paga pela gestão passada.

Senadores ouvem Cascavel

Os senadores paranaenses Oriovisto Guimarães (Podemos), Flávio Arns (Rede) e Alvaro Dias (Podemos) receberam um abaixo-assinado dos moradores de Cascavel a favor da prisão em segunda instância. O documento com mais de 6 mil assinaturas reforça a aplicação da medida revista pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça entrou na pauta da próxima semana.

Previdência

Os vereadores prometem realizar uma audiência pública para debater as mudanças a serem aplicadas na previdência dos servidores municipais de Cascavel. Embora o pacote de medidas venha praticamente fechado por definição da União e do Estado, o Município terá seis meses para definir questões particulares. As decisões já tomadas não podem sofrer alterações.

Transporte público

A Comissão de Segurança Pública e Trânsito, composta pelos vereadores Fernando Hallberg (PDT), Pedro Sampaio (PSDB) e Policial Madril (PMB), apresentam na quinta-feira (12), às 9h30, um pacote de sugestões para o próximo contrato de concessão do transporte público de Cascavel. Dentre os assuntos, serão apresentadas novas configurações de veículos e linhas.

Guardas civis

Outra categoria que está com reajustes requeridos pelo Executivo é a guarda patrimonial. O custo da folha passa de R$ 7,3 milhões neste ano para R$ 10,5 milhões em 2020 e chega a R$ 11 milhões em 2021. A última reestruturação salarial ocorreu em 2012. Além disso, os guardas passam a ser denominados guardas civis patrimoniais, mudança justificada pela “modernização do serviço público”. Atualmente, para exercer o cargo, o mínimo de escolaridade exigido é a 6ª série, o que é incompatível com a função, conforme argumenta a administração municipal, por isso, os novos concursados deverão ter ao menos o Ensino Médio e passar por cursos.

Falta ambulância

O vereador Roberto Parra (MDB) requer do secretário de Saúde, Thiago Stefanello, informação sobre os pacientes clicados e que conseguem vaga para cidades vizinhas: quantos atendimentos são realizados em hospitais da região, como os pacientes são transportados e qual a média mensal de pacientes que perdem a vaga devido à falta de transporte adequado para a transferência. O problema estaria na falta de ambulâncias para levar esses pacientes.