Giro político do dia 4 de Setembro de 2019

Edgar no PP?

A articulação estadual para levar o ex-prefeito Edgar Bueno ao Progressistas caiu como uma bomba entre os filiados cascavelenses. O deputado federal Ricardo Barros, presidente do PP no Estado, estaria mexendo os pauzinhos para convencer Edgar, que precisa sair do PDT caso tenha interesse em disputar as eleições municipais, pois Marcio Pacheco assumiu a presidência local e não deve dar margem ao ex-prefeito. O ex-prefeito Salazar Barreiros, membro do PP há mais de três décadas em Cascavel, não gostou nadinha: “Edgar não é bem-vindo. Ele entrando, saio pela outra porta… Não ficaremos no mesmo partido. Seria impossível dividirmos a mesma legenda”, diz Salazar, que já adiantou não ter interesse em disputar as eleições municipais. “Se depender de Cascavel, Edgar não entra [no PP]. Haverá grande desfiliação, sobretudo do pessoal mais antigo”.

Descontos em salários

Dois vereadores tiveram os salários reduzidos mês passado em Cascavel. Roberto Parra (MDB) teve descontados R$ 1.532,75 no salário de R$ 11.495,66 – ele faltou a sessões para viajar à Europa. Já Valdecir Alcântara (PSL) recebeu R$ 383,19 a menos – uma falta, na qual o parlamentar deixou a sessão para ir à formatura da filha.

Orelhas em pé

O presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor, Celso Dal Molin, anunciou a instalação de um orelhão na Câmara. Os técnicos da empresa chegaram durante a sessão. Dal Molin teve de ser convencido que o aparelho deveria ficar do lado de fora do prédio. Também foi instalado um orelhão no Procon e agora Dal Molin quer mais sete equipamentos nos distritos rurais.

Desconforto

Não se sabe se por impulso ou para causar desconforto, o presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), lembrou ontem durante sessão que o PSDB de Pedro Sampaio é o mesmo do ex-governador Beto Richa. Como a situação de Beto com a Justiça não é das melhores, a dúvida ficou no ar. Pedro fez questão de dizer que o ex-governador foi “o que mais trouxe recursos para região”.

Pronto-Socorro

Os integrantes da Comissão Permanente de Saúde da Câmara tiveram como respostas do Hospital Universitário que o Pronto-Socorro está aberto. No entanto, os parlamentares constataram que pacientes com fraturas primeiro são encaminhados à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), onde ficam por horas e dias à espera de leitos. “Isso é inadmissível. Que o Samu leve os fraturados para o HU, onde as cirurgias são feitas”, disse o vereador Roberto Parra.