Giro político do dia 23 de abril de 2019

Desgaste do Executivo na Câmara

A liderança de Governo, por meio do vereador Rômulo Quintino, vem enfrentando dificuldades para dar sequência aos projetos do Executivo na Câmara de Cascavel. Ontem as críticas partiram do vereador Olavo Santos (PHS) sobre o projeto que busca alterar o perímetro dos bairros – com a criação de um novo bairro: Vista Linda. “Está difícil a missão da liderança de defender o Executivo”, disse Santos, que, assim como Jorge Bocasanta (Pros) e Fernando Hallberg (PPL), cobrava o mapa com a nova divisão. Primeiro Quintino disse que o desenho já havia sido apresentado à Comissão de Obras e que não julgou importante dividi-lo com os demais parlamentares; depois disse que havia apenas um esboço e que a versão final ficaria pronta após a aprovação do projeto. Resultado: houve pedido de vistas e o projeto foi adiado.

Politicagem

Os vereadores Sebastião Madril e Josué de Souza exemplificaram ontem, durante sessão, atividades mantidas nos próprios gabinetes que, segundo eles, denominam-se “politicagem”. Começou com o pedido do Executivo de transferir famílias em área irregular perto do EcoPark Oeste para uma área do Jardim Jaborá. Madril acusou Josué de estar fazendo politicagem, repassando área da prefeitura a invasores e sugeriu: “Coloque-as na sua fazenda perto do aeroporto. Não use a Câmara para fazer politicagem”. Josué rebateu: “Politicagem é homenagem a policiais aqui, na Câmara”.

Marielle vive!

Tal discussão sobrou até para Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro morta por milicianos. Josué criticou uma homenagem feita pelo Movimento dos Sem-Terra com a presença de Madril e Paulo Porto. Os manifestantes fizeram uma placa sugerindo o nome de uma rua a Marielle. Sob protestos da liderança de Governo, Porto entrou na discussão e defendeu o ato público: “Apenas participamos, mas a homenagem foi justa”, disse Porto. Por enquanto, não há pedido para pôr o nome de Marielle em alguma rua de Cascavel.

Rubis do assessor

Diante da repercussão que teve o caso da apreensão dos rubis no aeroporto de Foz com Marcus Cesar, o vereador Misael Júnior usou a tribuna para esclarecer que seu ex-assessor fez “um excelente trabalho” enquanto esteve no Legislativo. Disse também que segunda-feira passada, um dia antes do flagrante, ele pediu exoneração e que foi concedida. Misael disse ainda que não tem ligação com a empresa do ex-assessor e “não tem conhecimento da vida particular dos assessores”.

Só registrando

O prefeito Leonaldo Paranhos esteve ontem em Curitiba, onde passou pelo gabinete do secretário de Desenvolvimento Urbano, José Carlos Ortega, acompanhado do superintendente regional da Casa Civil, Gugu Bueno.