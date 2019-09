Giro político do dia 13 de setembro de 2019

E a fiscalização?

As obrigações previstas no contrato firmado entre prefeitura e Sanepar serão verificadas pelo promotor Ângelo Mazzuchi Ferreira, que de forma preliminar assegura: a Sanepar era obrigada a verificar a aplicação dos recursos ao meio ambiente. “Entendo que não é possível, por aditivos, libertar a Sanepar das responsabilidades das obras, mesmo que tenha documentalmente repassado as obrigações ao Município. Ela deve fiscalizar e atuar para assegurar a execução… se não o fez, terá que fazer”, adianta o promotor.

Pegou pesado

Há um ano a destinação de um veículo para resgate e transporte de animais de rua em Cascavel foi garantida pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) ao vereador Serginho Ribeiro (PDT). Diante da demora na efetivação do serviço, Serginho publicou nas redes sociais uma gravação na qual o prefeito se compromete em destinar uma van da frota, e agora cobra: “Quando estará disponível para causa animal?” O paradeiro do veículo que foi até adesivado é desconhecido.

Sem lances I

Dois leilões simultâneos foram realizados ontem dos prédios do Atacado Liderança, que teve falência decretada pela Justiça. Pela terceira vez não houve propostas para arrematar a estrutura às margens da BR-277, a qual chegou a ser cogitada como sede do novo Centro de Convenções de Cascavel. O lance mínimo era de R$ 28 milhões e agora cai para R$ 24,168 milhões em segunda praça dia 3 de outubro, às 15h30. Para ambos processos há 21 interessados habilitados na aquisição.

Sem lances II

O outro prédio do Atacado Liderança é o que fica na Avenida Carlos Gomes, esquina com Hyeda Baggio Mayer, no Bairro Maria Luiza – onde a loja começou a funcionar, incluindo terrenos usados como estacionamento – com avaliação de R$ 6,5 milhões. O leilão incluiu itens como roupas, móveis e eletrodomésticos da megaloja avaliados em R$ 1 milhão, ou seja, com lance inicial de R$ 7,5 milhões – também sem interessados. Agora, essa estrutura vai a leilão em segunda praça, dia 3, às 15h33, por R$ 3,7 milhões. As dívidas da empresa são de R$ 50 milhões em impostos e R$ 19 milhões a credores.

Contra a lei

A Unioeste recebe hoje os deputados Arilson Chiorato (PT), Coronel Lee (PSL), Elio Rush (DEM), Professor Lemos (PT) e Márcio Pacheco (PDT) para discutir os impactos da Lei Geral das Universidades proposta pela Seti (Superintendência de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia). Será às 9h, em Cascavel. Com aprovação do COU (Conselho Universitário), a proposta tem sido rechaçada pelos servidores e professores.