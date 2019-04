Giro político do dia 02 de abril de 2019

Plebiscito do aniversário

Um plebiscito está entre as possibilidades para definir em definitivo quando será comemorado o aniversário de Cascavel. Ontem o projeto de Celso Dal Molin (PR) entrou em discussão, no entanto houve o consenso de que seria importante fazer uma consulta popular sobre o assunto. Por isso, a proposta foi adiada por mais cinco sessões. O parlamentar apresentou um dossiê no qual afirma que neste ano serão comemorados 67 e não 68 anos. “É dignidade! Essa ação coloca em ordem a história de Cascavel”, defendeu Dal Molin. Se sua proposta for aceita, Cascavel volta a comemorar aniversário dia 14 de dezembro, não mais dia 14 de novembro.

Gratuidades

Com a diferença de um voto, os vereadores derrubaram ontem mais um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, desta vez sobre um projeto que garante gratuidade no transporte público para pacientes em tratamento contra o câncer. A CCJ apontou inconstitucionalidade. Os parlamentares defenderam que a ideia é boa e deve entrar em votação. A decisão a favor da proposta veio com o voto do presidente Alécio Espínola.

Povo vai pagar

E a pergunta ficou sem respostas no plenário, pois, se houver mais gratuidades, o valor da tarifa aumenta. Os vereadores pediram para que seja feito um estudo de impacto financeiro da medida. Também querem que – se aprovado – esse impacto seja arcado pela prefeitura. “O poder público que absorva esse custo”, disse Roberto Parra. Eis que então fica a questão: e quem mantém as contas da prefeitura?

Afastamento

O vereador Romulo Quintino (PSL) entrou em licença por dez dias, a partir dessa segunda-feira (1º), para tratamento de saúde. O ofício com o pedido do vereador foi lido no início da sessão ordinária e afirmava que, “apesar de o atestado médico definir 30 dias, solicito dez dias”, podendo retornar antes se houver melhora. Não informava qual problema lhe aflige.

Remendos do PDI

Os cidadãos mais atentos estão vigilantes em relação às correções feitas pela administração pública no Programa de Desenvolvimento Integrado. Novas paradas de ônibus estão sendo abertas – uma delas no antigo terminal leste. O recuo do ônibus bem que poderia ter sido feito quando houve a remodelação da Avenida Brasil. Mas aqui é sempre assim: faz, quebra e refaz.

De saída

Braços direito e esquerdo de Leonaldo Paranhos (PSC), Diego Gomes pediu exoneração do cargo para se dedicar à empresa. Ailton Lima, gerente do Território Cidadão, deve assumir cargo na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Atuante na campanha de Ratinho Júnior, Alcineu Gruber, presidente do IPMC, é cotado para assumir a coordenadoria regional do governo estadual.