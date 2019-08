Foz integra ação nacional para aumento de cobertura vacinal

Representantes dos governos municipal, estadual e federal iniciaram na manhã dessa quarta-feira (28), no auditório da Vigilância em Saúde, em Foz do Iguaçu, uma série de encontros para debater estratégias sobre o avanço da cobertura vacinal nas três fronteiras.

Membros da Secretaria Municipal de Saúde, do Centro de Controle de Zoonoses, da Vigilância em Saúde, da Epidemiologia, além da Secretaria de Estado da Saúde e da 9ª Regional, receberam dois representantes do Ministério da Saúde para apresentar ações já desenvolvidas na cidade.

Foz será um dos três pontos de atenção do governo federal para o lançamento da Semana de Intensificação da Vacinação, prevista para o dia 16 de setembro. Além de Foz, as fronteiras com o Uruguai, Barra do Quaraí (RS), e com o Paraguai, via Mato Grosso, em Ponta Porã, também estão incluídas.

“Foz é uma das fronteiras mais populosas e requer maior atenção, justamente por abranger a vacinação de uma população flutuante e volumosa. Precisamos discutir essas ações com os países vizinhos e também com o governo federal para intensificar a cobertura”, explicou o secretário de Saúde, Nilton Bobato.

Rafael Gomes França, da assessoria internacional do Ministério da Saúde, explicou que o trabalho visa intensificar a vacinação da tríplice viral e da febre amarela. “Hoje [ontem] será nossa reunião interna para reconhecermos alguns pontos já desenvolvidos no Município, para que amanhã [hoje] possamos conhecer as ações desenvolvidas em Puerto Iguazu e Cidade do Leste. Agora, com a reintrodução do sarampo e da febre amarela, as áreas de fronteiras estão sendo priorizadas para vacinação”, reiterou.

Turismo

De acordo com Cristiane Pereira de Barros, da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, a circulação de pessoas dos países vizinhos e também de turistas em Foz do Iguaçu precisa ser discutida. “Se essa população busca vacina aqui no Brasil, ela vai ser vacinada, isso não é negado. Mas a ideia é que cada país possa vacinar a sua população de acordo com seus insumos, observando suas demandas”.

As ações coordenadas renderão ainda um melhor acompanhamento para avaliação e monitoramento, para que outras atividades contínuas possam ganhar corpo.

Integração

Para Maria Goreti Davi Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, os trabalhos integrados são fundamentais para maior controle do avanço da febre amarela e do sarampo no Estado.

“Essa presença do Ministério aqui é muito importante. O Programa Nacional de Imunização reconhece a dificuldade de produção e logística para doses necessárias à população e nos estados. Estamos trabalhando de forma articulada para vencermos obstáculos e garantir a cobertura vacinal para toda a população”, reforçou Maria Goreti.

101 mortes por gripe no Paraná

A Secretaria da Saúde do Paraná confirma por meio do Informe Semanal da Influenza mais três mortes pela doença no Paraná, em Foz do Iguaçu, Teixeira Soares e Itaúna do Sul. De acordo com o boletim divulgado nessa quarta-feira (28), são 101 óbitos confirmados no Estado desde o início do ano.

O monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza aponta 518 casos confirmados, oito a mais desde o último informe, da semana passada. Os novos casos foram registrados nos municípios de Cambará, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Iporã, Itaúna do Sul, Londrina, Paranavaí e Rio Azul.

Dos casos confirmados, 27% são de pessoas acima de 60 anos, enquanto os óbitos correspondem a 52,5% nesta faixa etária.