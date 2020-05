Festival Cultural Virtual do Oeste do Paraná iniciou no final de semana e vai até dia 30 de maio

O Convênio Linha Ecológica, parceria entre Itaipu Binacional e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, cujo o Plano de Trabalho propõe ações de Educação Ambiental e de Cultura a serem desenvolvidas nos 29 municípios da Bacia do Paraná 3 (BP3) e nos 25 municípios que integram a nova área de atuação da Itaipu no oeste do Paraná, está adaptando ações para dar sequência ao cumprimento das suas metas.

A Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3, está com a programação de exibição de 59 propostas selecionadas para o Festival Cultural Virtual do Oeste do Paraná. As apresentações ocorrem em plataformas virtuais, caso do Facebook, Instagram e You Tube, no perfil da Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3.

A ideia é a interação por intermédio das apresentações artísticas dos talentos da região Oeste do Paraná. “Vamos aproveitar o lado bom deste momento e oferecer uma interação virtual positiva com cultura, música e arte”, destaca o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, general Luiz Felipe Carbonell.

A parceria para esta iniciativa é da Itaipu Binacional e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, por intermédio do Convênio Linha Ecológica: Educação Ambiental e Cultura e “é importantíssimo para a região, tendo em vista a oportunidade para os artistas e o público em geral”, salienta o presidente do Conselho dos Lindeiros, o prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden (Mano).

Programação

A programação iniciou sábado (16), ocorreu, também no domingo (17) e segunda-feira (18). Ao todo foram 13 atrações. O festival continua a partir desta terça-feira (19), com três apresentações diárias, a partir das 16h, até sexta-feira (22).

No sábado (23), serão outras cinco apresentações, a partir das 12h e no domingo (24), serão três atrações, que começam às 16h, mesma programação que será mantida a partir da segunda-feira (25), até o dia 30 de maio.

Atrações

São shows musicais, contação de histórias, leituras dramáticas, palestras ou aulas, oficinas artísticas, performances, cenas teatrais, circenses e outras peças culturais que fazem parte do evento.

O cachê é de R$1mil para cada apresentação artística de shows musicais, a apresentações circenses e espetáculos teatrais. São R$500 para cada oficina, contação de histórias, ou mediações de leitura selecionada.

Fotografias e vídeos também recebem cachê de R$500 para sequências de 10 fotos, ou, vídeo selecionado, com temática exclusiva sobre patrimônio cultural, histórico e artístico do território Oeste do Paraná.

Objetivo

A Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3, atenta às dificuldades de atuação de artistas durante o período de afastamento social, causado pelo novo coronavírus, optou por fazer o Festival Cultural Virtual do Oeste do Paraná.