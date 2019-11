Ferrovia: Estudo para novos trechos já atraiu 26 empresas interessadas

Curitiba – A possibilidade de fazer o EVTEA J (Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica) dos projetos da Nova Ferrovia, de Paranaguá a Maracaju (MS) e do ramal ferroviário de Cascavel a Foz do Iguaçu já atraiu 26 empresas interessadas, inclusive grupos e consórcios nacionais e internacionais.

O aviso de manifestação de interesse para o estudo foi publicado no Diário Oficial da União de setembro.

No total, serão 1.280 quilômetros de trilhos. O interessado deve apresentar o estudo para os dois projetos, mas, como um dos itens é justamente a viabilidade financeira, caso o interessado perceba outra opção, pode apresentar a sugestão de divisão do projeto.

A Nova Ferrovia prevê um novo traçado passando pela base da Ferroeste, em Cascavel, desviando o gargalo que existe hoje na região de Guarapuava, e excluindo o trajeto que já existe hoje até o litoral e é administrado pela Rumo, cuja concessão vai até 2030.

De Guarapuava a Cascavel seria possível aproveitar os trilhos já existentes, salvo por algum entrave ambiental e a partir de Cascavel até Maracaju e até Foz os trechos serão novos.

O EVTEA J é apenas o primeiro passo para a construção dos trechos. É ele quem vai apurar o valor da obra, para que então seja aberta a licitação para a execução física dos trilhos.