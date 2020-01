Feira do Teatro está com sete vagas em aberto para expositores

O Município de Cascavel está com inscrições abertas para interessados em fazer parte da já tradicional Feira do Teatro, que é realizada todos os domingos, das 8h às 13h, no estacionamento do Teatro Municipal de Cascavel. Ao todo são sete vagas disponíveis e autorizadas para a Feira do Teatro. Também serão selecionados artesãos com produtos de diversas categorias para compor um cadastro reserva.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 24 de janeiro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em dias úteis, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h. A Semdec fica na Rua Fortunato Bebber, nº 987, anexo ao Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.

As vagas estão assim distribuídas:

1 vaga para artes visuais (pintura, escultura, desenho, gravura artística, pirogravura, quadros decorativos (exceto imagens de pintores famosos);

2 vagas para produtos manuais (vidro, palha, madeira, joias artesanais, pedras, metais, borracha, chifre ou osso, plástico, sementes, penas e plumas;

1 vaga para produtos alimentícios artesanais embalados: cookies, brownies, cupcakes, pastel de belém, licores e cachaças.

1 vaga para produtos étnicos;

2 vagas para food-trucks ou trailers (de até 7m) para comercializar alimentos artesanais: lanches naturais; cachorro quente, derivados do milho; yakisoba; comida mexicana; empanadas, pizza, açaí, sorvetes e salada de frutas.

Documentos necessários

a) Original com cópia do RG outro documento oficial de identificação com foto; b) Original com cópia do CPF; c) Original com cópia do comprovante de residência ou domicilio no Município de Cascavel, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias; d) Certidões de regularidade de tributos municipal, estadual e federal.

Como funciona

Após o ingresso na Feira, cabe aos candidatos selecionados pagar anualmente nos termos do Decreto nº 14.020/2018, o valor correspondente a 3 UFMs (R$ 45,35 cada Unidade Fiscal do Município) por meio do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) que será recolhida até o último dia útil do mês de janeiro do ano corrente, referente à participação do ano anterior.

Outras informações, no edital disponível no link abaixo, ou por meio do telefone (45) 3902-1358, com Pedro ou Lucas.

https://drive.google.com/file/d/1GIbF0Ba03JeAangAlEFU2QfexWJvYZj4/view?usp=sharing