Falece Dr. João Medeiros Braga Júnior

Com sinceros sentimentos, a Associação Médica de Cascavel (AMC) informou na tarde dessa sexta-feira (4), o falecimento do conceituado médico de nossa cidade, Dr. João Medeiros Braga Júnior. Também conhecido como Dr. Braguinha pelos amigos, residia em Cascavel há 23 anos. Carioca, fez história na medicina brasileira por ser mestre na otorrino e na endoscopia broncoscópica, tendo introduzido a técnica no Mato Grosso do Sul na década de 70, tornando-se referência nacional na retirada de corpos estranhos do pulmão. Sua perícia com o fribronscópio o levou a vários países do mundo, ensinando e participando de eventos científicos, tendo destaque notadamente nas cirurgias em crianças, sua perícia com esse aparelho.

Pela passagem dos 50 anos de graduação e histórico de trabalho exemplar na medicina, o Dr. Braguinha (CRM-PR 2187) foi condecorado em janeiro de 2018 com o Diploma de Mérito Ético-Profissional e o Cristal Comemorativo da Medicina. Inclusive, no mesmo ano também posou para o quadro “Retratos vivos”, em que grandes nomes de todas as áreas de Cascavel são homenageados.

Outra curiosidade é que Dr. Braguinha foi colega do Dr. Enéas, enquanto ainda morava no Rio de Janeiro. Eram muito amigos, foram sargentos do serviço de saúde do exército brasileiro e estudavam de dia na Universidade do Brasil, na praia vermelha, e trabalhavam juntos no HCE, às noites e madrugadas. Dr. João Braga completaria 80 anos em dezembro. Sinceras condolências do presidente da Associação Médica de Cascavel, Dr. Jorge Luiz dos Santos, diretoria e associados aos familiares e amigos.