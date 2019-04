Executivo de Cascavel assume comando da Bradesco Seguros na Região Sul

O que o mercado financeiro-securitário tem a ver com filosofia e história? Você já teve a impressão de ter cursado algo “nada a ver” com o “canudo” espetado na parede do escritório? São questões que o comandante para a Região Sul da maior seguradora da América Latina contorna com a fluidez de quem foi para além dos números frios que cercam o ofício, lembrando que o próprio presidente do banco também é graduado em filosofia. Altevir Prado, principal executivo da Bradesco Seguros para o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, graduou-se em Ciências Econômicas e em História para depois concluir o doutorado na área de Desenvolvimento Econômico em reputada instituição espanhola.

Com 20 anos de estrada no Bradesco e passagem por Cascavel, o executivo entende que o olhar sobre a trajetória humana, lançado pelos principais pensadores da história e do pensamento econômico, assegura uma visão global, do todo – fator que se aplica a toda e qualquer profissão, enquanto, em paralelo, o conhecimento como economista lhe impulsiona nas estratégias empresariais.

Ao longo de duas décadas em um setor extremamente competitivo, Prado enfileirou oito promoções relevantes antes de assumir a superintendência para a Região Sul, cargo que o mercado denomina de diretor regional. Como na Bradesco Seguros só existe diretor na matriz, a denominação aplicada é superintendente executivo, do conglomerado sediado em Osasco e que emprega 90 mil funcionários. “O Bradesco me capacitou para o mercado securitário. Cabia a mim, às minhas expensas, buscar a formação global, o enriquecimento do capital humano”, comenta.

Serenidade

Aos jovens que se espelham em sua trajetória vitoriosa, Altevir Prado, com origem em família humilde, aconselha: velocidade e pressa são parecidas, mas essencialmente diferentes. O senso de urgência, a pressa das novas gerações, podem gerar frustrações: “Não é possível requerer promoção antes de entregar resultados. O tempo da empresa nem sempre é o nosso tempo. Perseverar sempre, aceitar desafios ter serenidade e preparo continuo, são requisitos necessários para avançar. E jamais fugir dos desafios”.

Prado nunca recusou um chamado da organização: atuou nas cidades de Pato Branco, Cascavel, Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Goiânia e Porto Alegre. Antes de assumir a executiva do Sul, comandou o rico interior paulista a partir de Campinas.

Proximidade

O superintendente centrou sua atuação em uma palavrinha muito em voga no mundo corporativo, mas desafiante: proximidade e cumplicidade substituindo o termo desgastado de “parceria”. Ele quer sua equipe mais perto dos corretores que já distribuem os produtos da seguradora e reconstruir pontes com os demais operadores do mercado. E, para tanto, atua para desburocratizar, agilizar, desobstruir canais. “Atuamos em uma empresa que investiu alto para oferecer tecnologia de ponta, estamos na fronteira do conhecimento em TI com a inteligência artificial, é um diferencial que precisamos aplicar. Para tanto é preciso harmonizar tecnologia com capital humano”, diz.

Cascavel

Prado tem boas lembranças de Cascavel e se recorda de características peculiares do mercado local. Segundo ele, a região está avançada em setores como seguro patrimonial, frigoríficos, agronegócio e automotivo, mas tem potencial para crescer no seguro de saúde e previdência privada. “Impressionante enxergar a previdência pública próxima do colapso e apenas 1% dos brasileiros cobertos pela previdência privada”, avalia. A cultura do seguro, enfatiza ele, é consolidada nos países desenvolvidos por embutir uma visão de longo prazo. E que essa característica, em regra, não está presente nos países pobres.

Estudioso do setor, o executivo também se impressiona com a cultura de curto prazo predominante. “Nosso presidente, Luiz Carlos Trabuco, disse em certa ocasião que, se todos os brasileiros tivessem um seguro de vida, não haveria miseráveis na próxima geração. Porém, existem seguros de vida de R$ 9,00 com indenização por morte e preferimos jogar os R$ 9,00 no bilhete da loteria”.

Quem é ele?

Altevir Dias do Prado, nascido em Cascavel, iniciou sua carreira no mercado de seguros em 1999. Antes disso havia estudado filosofia quando foi seminarista e posteriormente graduou-se e Ciências Econômicas pela Unioeste. Após o ingresso na Bradesco Seguros, prosseguiu a carreira acadêmica, graduando-se em História.

Na sequência concluiu a pós-graduação em Economia do Agronegócio. Já em posições de destaque dentro da organização Bradesco, avançou com os estudos de economia e tornou-se mestre em teoria econômica em 2014 e em 2018 concluiu o doutorado, com parte da pesquisa de sua tese realizada em Madri, na Espanha.

Fazendo a diferença

“Acompanho a carreira do Altevir desde o início. Sou testemunha da sua coragem e determinação. Altevir tem uma bela história, veio do interior, família humilde e com muita luta conseguiu algo que poucos obtiveram, pois além de ser um dos executivos mais importantes de um dos maiores conglomerados da América Latina, ainda está em plena ascensão.

Altevir é um obstinado, é mais que um workaholic, pois, além de ser um grande executivo e estudioso que busca constantemente a alta performance, ele ousa fazer diferente. Antes de tudo, é um grande pai de família e um grande amigo de um coração gigante. Altevir é um daqueles poucos que fazem diferença no mundo” .

Valdinei Antonio da Silva, diretor da Dinâmica Seguros