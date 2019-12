Evento “O Amor Edifica” será este fim de semana em Toledo (PR)

Neste fim de semana as Testemunhas de Jeová realizam a assembleia “O Amor Edifica” em Toledo (PR), no Centro de Convenções e Eventos Ismael Sperafico. De acordo com o representante do departamento de mídias Adair Corsini, a ideia do evento é mostrar como a Bíblia se aplica ao cotidiano. “A gente procura explicar o conselho da palavra de Deus, independente da religião de quem participa, sem ofender outras crenças, porque a gente presa muito pelo respeito”.

O evento é todo gratuito e pessoas de todas as religiões e idades são convidadas a participar. No sábado (28) o evento será focado para moradores de Cascavel e região, já no domingo será focado para os moradores de Toledo. A programação para os dois dias é a mesma.

Durante os dois dias serão ofertadas palestras relacionadas ao amor. “Este evento em especial vai destacar a qualidade do amor, porque hoje em dias parece que nós vivemos em um mundo em que fica mais escasso o amor. Serão mostradas maneiras de como podemos demonstrar o nosso amor para o nosso semelhante, para o nosso próximo, para pessoas da nossa família, colegas de trabalho…”, explica Adair Corsini.

O Centro de Eventos Ismael Sperafico fica na BR-467, 71 – Jardim Porto Alegre e tem espaço para mais de quatro mil pessoas. Os moradores de Cascavel e região que tiverem interesse em participar devem ir até o local por meios próprios.

Programação

Manhã

9h – Música

9h30 – Cântico 90 e oração

9h50 – “O conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor edifica”

10h05 – Série de discursos: Eles edificam outros

11h05 – Cântico 79 e anúncios

11h15 – Na pregação, faça mais do que só transmitir as boas novas

11h30 – Dedicação e batismo

12h – Cântico 52

Tarde

13h10 – Música

13h20 – Cântico 107 e oração

13h30 – Discurso para o público: O amor promove a verdade, como?

14h – Resumo de A Sentinela

14h30 – Cântico 101 e anúncios

14h40 – Série de discursos: Contribua para o desenvolvimento do corpo

15h40 – “Que tudo que vocês fizerem seja com amor”

16h15 – Cântico 105 e oração