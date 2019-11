Estudantes de Toledo irão revitalizar Unidade Social Jardim Coopagro

Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC Campus Toledo, irão revitalizar a Unidade Social Jardim Coopagro por meio do projeto PUC Solidária. As atividades serão realizadas neste sábado (9), das 8h às 17h. O objetivo da ação é a viabilizar o estabelecimento de um relacionamento humano entre a universidade e a comunidade, contribuindo para a formação de sujeitos críticos e agentes de transformação da realidade.

A proposta é que na parte da manhã aconteça atividades realizadas na parte de pintura e reestruturação do ambiente, e a tarde será realizadas brincadeiras com as crianças que fazem parte da Unidade Social. Antes das atividades do sábado, os alunos estarão participantes de uma semana recheada de atividades voltadas ao tema de “solidariedade”.

A Coordenadora da Unidade Social, Cristina Voelkl, agradeceu a PUC pela iniciativa. “Este é um momento que a soliedaderia é incentivada através da compaixão. Estamos felizes pela Unidade Social ser beneficiada com essa ação”.

“Que bom que as instituições estão trabalhando com este cunho social. É demonstração de empatia ao próximo. Com certeza a Unidade Social irá ficar ainda mais bonita com essa intervenção”, relatou a Secretária de Assistência Social, Marisa Cardoso.

ATENDIMENTO

A Unidade Social realiza oficinas que visam propiciar experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. A realização das atividades esportivas conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

A coordenadora Cristina Voelkl relatou sobre os atendimentos até o momento. “Este é um projeto que beneficia as crianças de forma que cresçam em sociedade de forma boa e com qualidade de vida exemplar”.