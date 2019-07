Estado realiza obra na PR-364 e põe fim a meio século de espera

Uma espera de mais de 50 anos que chega ao fim. Esse é o sentimento dos moradores da região Centro-Sul do Paraná após o início das obras de pavimentação da PR-364, estrada que liga Irati a São Mateus do Sul, passando por Rebouças. Serão pavimentados 49 quilômetros com um investimento de quase R$ 109 milhões, com recursos do Governo do Estado. A previsão é de que todo o serviço seja concluído até novembro de 2020.

A obra está em andamento desde março, com os serviços de drenagem, terraplanagem, construção de bueiros e galerias e implantação de pedreiras e usinas nas proximidades de Irati. “Colocamos para rodar uma obra que foi lançada muitas vezes. Agora as máquinas já estão trabalhando de verdade no trecho”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior, em visita recente a Irati, quando anunciou investimentos de mais de R$ 25 milhões para diversos municípios da região. O governador vistoriou a obra, sobrevoando todo o traçado.

A intervenção é importante por se tratar de uma via de escoamento da produção agrícola. A estimativa é que a pavimentação reduzirá em mais da metade o tempo para percorrer a distância entre as duas cidades, levando mais desenvolvimento à região. “A região por onde a estrada passa é predominantemente agrícola e para dar melhor escoamento à safra precisamos dessa ligação com Santa Catarina e São Paulo”, disse Jorge Derbli, prefeito de Irati.

Outro ponto importante é que a obra ajudará a desafogar o tráfego na PR-151, que cruza o Paraná e suporta o tráfego de caminhões vindos do Sul em direção a São Paulo e ao Porto de Paranaguá. “Esta obra é muito importante para a região e nós fizemos diferente. Junto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, falamos o seguinte: vamos colocar a obra primeiro em andamento porque já foram feitos tantos e tantos anúncios para depois fazer festa”, afirmou Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística.

OBRAS – Os trabalhos de pavimentação da PR-364 começam no entroncamento com a PR-151 em São Mateus do Sul, próximo à BR-476, e vão se estender até o perímetro urbano de Irati. A maior parte do traçado existente será mantida, somente na chegada de Irati será construído um desvio, para retirar o trânsito do bairro Riozinho.

Em Irati, uma interseção em desnível fará a ligação da PR-364 e BR-153, no local próximo ao trecho conhecido como ‘curva da morte’, onde há grande movimento de veículos e pedestres.

Também está prevista a construção de uma nova ponte sobre o Rio Turvo, com 14 metros de extensão, acostamento e calçada, na área urbana de São Mateus do Sul. Será implantada ainda uma ciclofaixa, no trecho inicial da PR-364, em São Mateus do Sul, com aproximadamente 3 km de extensão.

DESAPROPRIAÇÃO – Para que o projeto siga o novo traçado previsto, algumas áreas terão de ser desapropriadas. O Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) já iniciou o processo de contato com os proprietários das áreas envolvidas diretamente com a obra.