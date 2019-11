Estado e Polícia Federal vão compartilhar dados de segurança

Curitiba – A Secretaria de Estado da Segurança Pública assinou Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Federal que prevê aos integrantes das duas instituições acesso aos sistemas de dados internos de cada órgão e compartilhamento de informações.

Para o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, a parceria entre os órgãos trará grandes avanços para a população paranaense: “A integração entre as forças policiais é de total importância para nós e só traz benefícios para toda a sociedade. Estamos tentando construir, com todos os órgãos que trabalham no Paraná, um banco de dados para o compartilhamento de informações e o grande benefício disso é permitir aos agentes de segurança pública, tanto estaduais quanto federais, um acesso rápido aos dados durante uma investigação”.

O superintendente da Polícia Federal, Luciano Flores de Lima, também ressaltou que o grande beneficiado com a parceria é a população: “Teremos o compartilhamento de dados que todo policial precisa para levar mais segurança para a nossa sociedade. O policial, tanto federal quanto estadual, terá acesso aos dados de suspeitos, de pessoas que foram presas, ou daqueles que estão portando uma arma, por exemplo, e poder conferir com segurança se os dados informados batem com os do sistema ou se aquela pessoa tem antecedentes criminais”, afirmou.

O termo, que passa a valer a partir de dezembro e tem validade de cinco anos, será de livre ônus financeiro para a Secretaria da Segurança Pública.