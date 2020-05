Esplanada. Cegueiras no MEC, bom exemplo e dever de casa

Serviço tabajara?

A eventualidade de o presidente Jair Bolsonaro ter o seu próprio “serviço secreto” – como conotou na fala da reunião ministerial – com supostos reports dados por agentes da segurança, rende enquadramentos por infrações nas Leis 8112 e 4878 aos policiais; além, claro, de o chefe da nação incorrer em crime de responsabilidade. O Artigo 325 do Código Penal prevê demissão para os agentes (“revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo”). O Artigo 2º da Lei 12850 (“Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”) dá reclusão de três a oito anos, e multa. Ressalte-se também o Parágrafo 1º: “Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa”.

Tem mais

O Parágrafo 7º da 12.850 prevê que, “Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão”

Plebeus

É a maldição do Grajaú, o tranquilo bairro da zona norte do Rio abandonado por eles. Sérgio Cabral e Wilson Witzel moraram lá, e o trocaram pelo Palácio Laranjeiras.

#fiqueemcasa 2.0

A Coluna tem informes de que muitos professores das federais querem e podem dar aulas on-line, mas são pressionados por colegas sindicalizados a ficarem em casa.

Cegueira do MEC

Vergonha para as federais que, apesar do aperto, têm milhões de reais mensais repassados pelo MEC e há 70 dias “estudam” ferramentas para ministrar aulas virtuais.

Bico

Há relatos de que há professores, servidores públicos, priorizando contratos com faculdades particulares, pelas quais dão cursos on-line. E o aluno da pública que se vire.

Bom exemplo

Veja o bom exemplo, a custo zero, de que, com atitude, esforço conjunto (mestres e alunos) e ferramentas simples é possível ter aulas on-line. Alunos do primário de cidadezinha de 3 mil habitantes das montanhas de Minas Gerais recebem as tarefas diariamente por whatsapp dos pais.

“Dever de casa”

Feito o “dever de casa”, reenviam para o professor corrigir. E ainda há chamadas de vídeo para “tomar” tabuada e aulas de português. Preservaremos o nome do município, da escola e dos professores para evitar perseguição.

Caso Miranda

O deputado federal Luís Miranda (DF), o ex-youtuber alvo de investigações suspeito de estelionato com cursinhos de “como ficar rico”, foi blindado pelo seu partido, o DEM. Nos bastidores, Alberto Fraga, ex-deputado, pediu ao comando da legenda para manter o neófito na Câmara, porque quem assumiria o cargo seria o suplente Laerte Bessa, adversário direto de Fraga no reduto brasiliense. Ambos são da bancada da segurança.

Na fila

Aliás, Luís Miranda ganhou uma ação eleitoral no TRE-DF, contra sua cassação, mas Laerte Bessa recorreu ao TSE.

Ajudando…

No afã de ajudar o brasileiro na crise, o Congresso dá vida a ideias que, se vingarem, podem piorar o cenário. Causa polêmica o PL 645, dos deputados Denis Bezerra (PSB-CE) e Vilson da Fetaemg (PSB-MG). A proposta suspende até o fim do ano os registros de consumidores e empresas nos cadastros do SPC e Serasa.

…os caloteiros

Emendado no Senado, o PL teve seu alcance estendido aos protestos em cartório, o que piora a circulação de dinheiro, na visão do Sinfac-SP, sindicato que representa as factoring, as securitizadoras e as Empresas Simples de Crédito. Aliás, muito mau pagador usa isso e já atrasa contas de meses porque cartórios não estão notificando os devedores.

Adeus, mestre

Morreu o escritor e jornalista Murilo Melo Filho, membro da ABL, aos 91 anos. Foi dos mais notáveis repórteres políticos da sua geração em sua passagem por Brasília. Deixou obras exemplares sobre o cotidiano do Poder na capital, e também cobriu guerras.

Correção

A Latam pediu recuperação judicial, e não concordata, como publicamos ontem.