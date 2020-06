Entidades têm até sexta-feira (5) para solicitar auxílio eventual de Itaipu

Foz do Iguaçu – Esta é a última semana para que entidades de Foz do Iguaçu e região solicitem recursos do auxílio eventual de Itaipu para ações de enfrentamento à covid-19. Os interessados devem protocolar, até sexta-feira (5), ofício, plano de trabalho e orçamentos no Centro Executivo da empresa (Av.Silvio Américo Sasdelli, 800 – Vila A, Foz do Iguaçu). Dúvidas podem ser esclarecidas no e-mail auxilioeventual@itaipu.gov.br ou pelos telefones (45) 3520-5920 e 3520-5289.

De acordo com o coordenador do Grupo Estratégico de Covid-19 da Itaipu, coronel Jorge Ricardo Áureo, apenas entidades sem fins lucrativos, que atuem dentro da área de influência da usina, podem requisitar a ajuda. Essa área inclui os 54 municípios da abrangência da Amop, do Paraná, e Mundo Novo (MS). As entidades deverão estar cadastradas na Itaipu e não apresentar pendências.

O limite para a ajuda emergencial é de R$ 80 mil e as ações devem estar diretamente vinculadas às consequências econômicas provocadas pela pandemia de covid-19 – como queda de arrecadação ou de doações.

Após a análise e liberação do recurso à entidade, a Itaipu controla a prestação de contas e a execução do plano de trabalho, observando uma série de critérios que são auditados internamente.

Até ontem (1º), 20 entidades já tinham sido contempladas, com recursos de mais de R$ 1,6 milhão.