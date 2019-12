Entidades pedem destinações a fundos da criança e do idoso

A Acic, por meio do Instituto Décio Mertz, e em parceria com o Sincovel, o Sescap e o CRC/PR pedem o engajamento de empresas e pessoas físicas de Cascavel nas destinações do Imposto de Renda devido ao FIA, Fundo da Infância e Adolescência, e ao Fundo do Idoso. As destinações podem ser feitas até o último dia útil de dezembro. Os valores conseguidos serão destinados a entidades que desenvolvem ações e projetos sociais, bem como a atividades ligadas ao esporte e à cultura.

“Pedimos encarecidamente a todos que puderem que façam suas destinações, porque esse dinheiro dará importante impulso a ações locais de atenção principalmente a crianças e a adolescentes que muito precisam”, diz o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, Michel Lopes. O secretário de Ação Social, Hudson Moreschi Júnior , informa que as destinações são relevantes para ajudar a tornar realidade inúmeras atividades de cunho social no município.

Os recursos são destinados a contas específicas e a utilização ocorre segundo deliberação dos membros das entidades, do poder público e da sociedade, possibilitando assim a potencialização de ações de atenção, especialmente, a crianças, adolescente e idosos. “Por isso, reforçamos a todos que puderem que façam suas destinações a partir de um procedimento simples, rápido e que trará inúmeros benefícios. Esses valores, em vez de seguir ao governo federal, permanecem em Cascavel e são geridos aqui”, afirma Hudson.

Quem pode doar

Empresas que apuram o seu balanço pelo lucro real, que fazem a declaração de Imposto de Renda no modelo completo, podem destinar até 9% do imposto devido. Já as pessoas físicas podem doar até 8%. As empresas podem destinar da seguinte forma: FIA – 1%, Fundo do Idoso 1%, Cultura 4%, Esporte 1%, Pronon 1% e Pronas 1%. Pessoas físicas, por sua vez, podem fazer assim: 6% FIA, Fundo do Idoso, Cultura e Esporte (cumulativos), Pronon 1% e Pronas 1%.

O procedimento é simples e a equipe do IDM auxiliará na preparação dos documentos necessários e informará também a respeito de quais projetos sociais estão disponíveis. Outras informações podem ser conseguidas pelos telefones (45) 3222-2112 (IDM/BWA) e 3321-1432 (Ana Cláudia), na Acic. Ou ainda pelos endereços de e-mail incentivofiscal@institutodeciomertz.org.br e secretaria01@acicvel.com.br .