Empresários recebem o diretor do Banco Industrial

Cascavel – Instituição financeira com 25 anos de tradição, o Banco Industrial começa a intensificar as suas ações em Cascavel. O trabalho vai ser feito a partir da filial de Curitiba e as ações são facilitadas, além da rápida conexão das novas mídias, com os novos voos que passaram a atender o Município, disse o diretor Adriano Alves de Almeida em encontro com empresários na Acic na manhã dessa quarta-feira. O banco já atende alguns clientes na cidade, como a Coopavel e o Moinho Iguaçu, e pretende ampliar a sua carteira com diferenciais de mercado.

O Banco Industrial é especializado em atender médias e grandes empresas com operações de capital de giro, de câmbio, conta garantida, entre outras. “Entre nossos principais diferenciais estão agilidade, preço e aprovações em até dez dias”, diz Adriano.

A instituição com sede em São Paulo tem filiais em Curitiba, Rio de Janeiro, Campinas e Goiânia. Muitos entendem que a chegada de novos bancos é importante, porque abre o leque de opções. Atualmente, apenas cinco bancos detêm 80% de toda a movimentação financeira nacional.

Adriano se disse impressionado com Cascavel e oeste: “Estou muito feliz com o que pude ver aqui. A riqueza, as potencialidades e as perspectivas dessa região são imensas. E o Banco Industrial quer ser parceiro das empresas e ajudar a fazer crescê-las ainda mais”.

Outras informações podem ser conseguidas no site do banco no endereço https://www.bib.com.br.