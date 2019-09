Em STI, abraço ao bosque inicia comemoração do Dia da Árvore

Crianças, jovens e adultos têm compromisso marcado nesta sexta-feira (20), das 8h30 às 17h, no Bosque dos Pioneiros, centro de Santa Terezinha de Itaipu. A gestão do prefeito Cláudio Eberhard, com apoio direto da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, além das demais pastas, organizou uma programação intensa para marcar o Dia da Árvore e envolver a comunidade com as questões ambientais.

O projeto denominado “Um dia no Bosque – Plantando o Futuro”, irá explorar a fauna e flora do bioma local. “A primeira ação do dia será um abraço humano coletivo em volta do bosque e, na sequência, abertura do local para uma intensa programação que segue até o fim da tarde”, resumiu o secretário, Paulo Ruppenthal.

Na programação, constam visitação, bate-papos sobre a fauna e a flora existente no local, pintura facial com desenhos relacionados ao tema, informações sobre o Bosque do Pioneiro (histórias), exposição de desenhos, plantio de mudas nativas e um local especial, denominado “Poço dos Desejos”. Nesse espaço, cada visitante poderá deixar sua mensagem com a intenção de um futuro melhor. “Teremos várias novidades e algumas surpresas, que preferimos reservar para o dia, com o objetivo de não estragar a surpresa”, destacou Ruppenthal.

Apoio – Além das diversas secretarias e departamentos do poder público, das instituições de ensino, a ação contará com o apoio dos alunos de biologia da Faculdade Anglo Americano, de Foz do Iguaçu e do Interact Club.

“Nosso objetivo é promover uma melhor percepção do meio, possibilitando uma reflexão individual e coletiva das questões urbano-ambientais, utilizando experiências vividas, como um estímulo para mudança de atitudes”, destacou o secretário.

Você sabia?–No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro. A data foi escolhida por coincidir com o início da primavera, a estação das flores, que simboliza a continuidade da vida.