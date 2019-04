Em nota vereador Misael Junior fala sobre assessor detido em Foz com pedras preciosas

Sobre o episódio noticiado hoje (17) a respeito do caso do assessor especial de gabinete, abordado pela Polícia Federal no Aeroporto de Foz do Iguaçu com uma quantidade de rubis, que estariam sem uma Nota Fiscal de Origem, conforme notícias veiculadas na imprensa, o vereador Misael Júnior (PSC) vem a público informar que Marcus Cesar Pereira da Silva o procurou no gabinete, na segunda-feira (15), quando alegou assuntos particulares para justificar um pedido de exoneração das funções.

O vereador informa, ainda, que não tem conhecimento sobre atividades pessoais de seus assessores, alheias às atribuições funcionais no mandato. Sobre o caso, em particular, Misael Júnior também comunica que tomou conhecimento do fato nesta terça-feira (17).

Misael Júnior reitera que não tem quaisquer informações sobre o episódio, além das que se tornaram públicas nas últimas horas, e que mais esclarecimentos devem ser prestados pelo ex-assessor.

Atenciosamente,

Vereador Misael Junior