Em dois meses, 55 MEIs recebem ajuda emergencial em Maringá

O apoio emergencial do governo do Paraná e da prefeitura de Maringá para pequenas empresas está funcionando na cidade. Num período de dois meses 55 micro e pequenas empresas já foram beneficiadas, somando R$ 248,5 mil em financiamentos desde final de março. Um total de 193 propostas foram entregues na Sala do Empreendedor, sendo que outras 65 estão em análise e 28 em processo de contrato. Ajuda financeira é para empreendedores durante pandemia do coronavírus e tem juros baixos. “É um apoio importante porque muitos empreendedores que tiveram que parar suas atividades ficaram sem faturamento”, comenta a gerente da Sala do Empreendedor de Maringá, Cassia Mendonça.

As 45 propostas recusadas são porque há pendências no governo estadual. Interessado deve quitar para ser beneficiado. Considerando desde janeiro até semana passada, programas para MEIs já beneficiaram 69 empresas somando R$ 470 mil em financiamentos. São seis programas emergenciais disponíveis para pequenos empreendedores. Sendo três que são parceria entre prefeitura de Maringá e o Fomento Paraná, que podem ser feitas diretamente na Sala do Empreendedor. Uma linha na Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim) e duas em banco.

Os programas municipais disponíveis são:

• Empreendedor Informal – Valor até R$ 1,5 mil, com prazo de 36 meses para pagar, 12 meses de carência e juros de 0,41% ao mês. Cadastro simples, sem avalista e não pode ter débito com governo estadual. Liberação em três parcelas. Ou seja, três parcelas de R$ 500 cada para quem for aprovado em R$ 1,5 mil.

• Empreendedor Formal – para CNPJ há menos de 12 meses. Valor até R$ 3 mil. Prazo de 36 meses para pagar, com 12 meses de carência e juros de 0,41% ao mês. Cadastro simples, sem avalista e não pode ter débito com governo estadual. Liberação em três parcelas.

• Empreendedor Formal – para CNPJ com mais de 12 meses. Valor até R$ 6 mil. Prazo de 36 meses para pagar, com 12 meses de carência e juros de 0,41% ao mês. Cadastro simples, sem avalista e não pode ter débito com governo estadual. Liberação em três parcelas.

Já as do Banco da Mulher Paranaense e do Microcrédito do Banco do Empreendedor oferecem verbas entre R$ 6 mil e R$ 20 mil. Mas tem critérios normais de aprovação. Como fiador, consulta em órgãos de restrição de crédito, não pode ter restrição no governo do Paraná, entre outros. Taxa de juros varia entre 0,76% e 0,91%, tendo prazo de 48 meses para pagar e carência de 12 meses.

E o Banco do Empreendedor para Micro e Pequenas Empresas oferece entre R$ 20 mil e R$ 200 mil. Solicitação passa por avaliação da ACIM. Tem prazo de 60 meses para pagar com 12 meses de carência e juros de 0,68% ao mês.