Educação e Democracia são temas de seminário

A Secretaria de Educação de Cascavel promove o 8º Seminário dos Conselhos Escolares e o 2º Seminário de Gestão Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho de 2019.

Nesta edição do seminário, estará em debate o tema “Educação e Democracia: Desafios Para a Educação Pública de Qualidade”. O evento contará com a presença de Professores Pesquisadores da Gestão Democrática e do Conselho Escolar, além de membros da Escola de Gestão Pública do TCE-PR, conforme programação em anexo.

Nos períodos matutino e vespertino estão convidados a participar o diretor, dois professores, dois servidores e dois pais/mães ou responsáveis legais, conforme disponibilidade de cada escola e centro municipal de educação infantil, membros dos conselhos de políticas públicas da educação (CME, CACS Fundeb, Comae, FME) e representantes da rede estadual e dos municípios do oeste do Paraná.

O evento ocorrerá no auditório da Univel. As inscrições deverão ser realizadas até 5 de junho, por meio do link: https://doity.com.br/inscricao-seminario-conselho-escolar.

Informações: (45) 4001-2849; maxsoel.schmidt@cascavel.pr.gov.br e gislaineb@cascavel.pr.gov.br.

Segurança alimentar

O Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional) realiza dia 10 de junho a 4ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Cascavel, que este ano terá como tema: “Comida no Campo e na cidade: o que temos e o que queremos?”

A conferência visa à construção e à aprovação de propostas a serem encaminhadas à 5ª Conferência Regional de Segurança Alimentar, à realização das eleições dos conselheiros representantes da Sociedade Civil Organizada para compor o Comsea gestão 2019/2022 e, ainda, à eleição dos delegados para a Conferência Regional.

O evento das 8h às 17h, nas dependências da Fundetec. Informações: (45) 3902-6680, com Jane Dalagnol.