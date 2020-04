Educação distribui kits de alimentação escolar para alunos cadastrados no Bolsa Família

A Secretaria de Educação distribuiu kits de alimentação escolar para alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel cadastrados no programa Bolsa Família na manhã de hoje (13). A aquisição dos alimentos não perecíveis que compõem o kit de alimentação escolar foi feita com recursos livres do Município e beneficiará mais de 3,2 mil alunos.

A ação é motivada pelo compromisso do Município com a segurança alimentar dos alunos durante a suspensão das aulas dada pelo Decreto Municipal nº 15.313/20.

Os kits são entregues diretamente na residência dos alunos em todos os bairros de Cascavel. A distribuição é feita pelos servidores do setor de merenda e nutrição escolar utilizando quatro caminhões do setor e veículos da Semed, com o apoio da Guarda Patrimonial. Os kits são recebidos pelo responsável legal de cada aluno por meio da apresentação do CPF.

A secretária de Educação Marcia Baldini destaca que “a alimentação escolar garante que os alunos tenham condições nutricionais para continuar aprendendo, nesse momento que estão afastados é extremamente importante que eles recebam essa alimentação em casa, para que possam se alimentar e permanecerem saudáveis para, quando voltarem às aulas, possam acompanhar o processo de ensino e aprendizagem”.

A distribuição começou na tarde da última quinta-feira (09) e tem seguido durante toda a semana.