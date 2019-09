Ecopark Oeste ficará pronto só ano que vem

Reportagem: Milena Lemes

As obras do Ecopark Oeste, no Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel, chegaram à metade. Quem mora perto ou passa por lá com frequência conta estar otimista. “Estou animado. Acredito que será um excelente ponto para a região”, afirma o aposentado José Leonardo Schlenper, a quem já virou rotina olhar para a obra.

Porém, José terá de esperar mais alguns meses para curtir o parque. Conforme o contrato, as obras deveriam ser entregues em mês que vem. A empresa pediu aditivo de prazo, que está em análise da Secretaria de Obras.

O motivo do atraso não foi revelado, mas em abril deste ano o ritmo de trabalho caiu substancialmente, quase parando. Até hoje ninguém explicou o que houve, e apenas um mês depois houve reforço na equipe e a obra voltou a ganhar corpo.

O que já foi feito

Duas das três pontes estão construídas e a outra está em andamento. Além disso, a pista de caminhada, a ciclovia, o parcão e o gabião estão parcialmente concluídos.

Para agilizar os trabalhos, a Secretaria de Obras informa que as equipes trabalham em diversas frentes, por exemplo, na execução do canal de gabião, na execução da ciclovia e da pista de caminhada, na execução do parcão, no plantio de grama, nas drenagens, na execução do bueiro da Rua Públio Pimentel, e ainda na própria infraestrutura das pontes.

Vai ter asfalto?

A Rua Beira Rio passa ao lado do Córrego Bezerra. É a única no entorno do parque sem asfalto. “A primeira coisa que a empresa responsável fez foi passar a manilha e tirar o asfalto”, afirma a moradora Andreia Doneless, referindo-se a um pavimento paliativo feito pelos próprios moradores no local.

Ela conta os dias para a entrega da obra, pois, sem asfalto, entra muita poeira em casa. “Como as máquinas passam aqui diariamente, muita poeira é levantada. A gente lava a calçada pela manhã e à tarde já está sujo de novo”.

Conforme a prefeitura, serão feitos asfalto, drenagem e calçadas no local. “O prazo é de aproximadamente 60 dias, entre terminar a fase do gabião e fazer o asfalto”, respondeu, em nota.