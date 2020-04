‘Drive In Solidário’ coleta 600 quilos de comida em Ponta Grossa

O Drive In Solidário organizado pelo Movimento dos Cursilhos de Cristandade de Ponta Grossa arrecadou 620 quilos de alimentos,72 litros de leite, 53 de óleo, 20 latas de sardinhas,13 caixas de pasta dental, 44 sabonetes, 27 detergentes, um desinfetante, 17 fraldas infantis, 13 fraldas geriátricas, um frasco de shampoo, uma lata de milho verde, quatro pacotes de sucos de pacotinho, uma lata de goiabada,15 barras de sabão e quatro lata de leite em pó. A ação se repete no sábado (25), das 9 às 16 horas, na KF Eletrônica Automotiva, que fica na Rua João Batista França e Silva, 944, no bairro Boa Vista, em Ponta Grossa.

O Drive In Solidário teve como diferencial o fato de as pessoas não precisarem descer dos carros para fazer a doação. Respeitando a orientação de distanciamento social e seguindo todos os cuidados protetivos, os integrantes do cursilho estavam de máscara e luvas, identificados com a camiseta do movimento. As pessoas entravam com os veículos pelo estacionamento da oficina e os cursilhistas recolhiam os donativos. Os alimentos e produtos serão encaminhados às pastorais da caridade das paróquias e ao centro de reabilitação de dependentes químicos da Copiosa Redenção.

Os integrantes do Cursilho também estão confeccionando máscaras de proteção, a partir de filtros reutilizáveis de café.