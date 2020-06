Dom Adimir Mazali é ordenado Bispo em Cascavel

Cena nunca imaginada, a Catedral de Cascavel com portas fechadas para a Ordenação Episcopal de Dom Adimir Mazali. Na noite de sábado (20), em seu interior testemunhavam um momento que relembra Atos dos Apóstolos, em meio a chama das velas e poucos convidados basicamente familiares e Clero.

O mais novo Bispo da Igreja é Dom Adimir Antonio Mazali, nascido em 1966, no então distrito de Ouro Verde do Piquiri, pertencente ao município de Corbélia no Paraná. Filho de Leonor Maggioni Mazali e Mario Mazali (in memorian), possui um irmão gêmeo, uma irmã e um irmãozinho falecido. Em seu currículo consta Filosofia-Toledo, Teologia-Curitiba, Mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Dom Adimir também foi Reitor do Seminário Maior Nossa Senhora de Guadalupe Cascavel, foi professor do curso superior de Teologia no CINTEC, e também professor e diretor da Famipar. Atualmente estava como pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida de Cascavel.