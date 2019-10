Dólar a R$ 4

Depois de perder quase dez centavos em três dias, a cotação do dólar ficou abaixo de R$ 4 na manhã dessa quinta-feira (24). No entanto, a moeda americana ganhou força contra o real ao longo do pregão e acabou cotada a R$ 4,043. O movimento acompanha a queda da Bolsa brasileira. Após três recordes seguidos com a euforia em tono da aprovação da reforma da Previdência, o Ibovespa perdeu força e caiu 0,5%. Ao fechamento do pregão, a Bolsa fechou a 106.986 pontos. O volume de negociações ficou acima da média, a R$ 18,8 bilhões.