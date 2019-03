Dificuldades: Inadimplentes levam mais de 1 ano para limpar nome

São Paulo – Apesar de encerrada a crise econômica, o brasileiro ainda sente seus efeitos e enfrenta dificuldades em limpar o nome. É o que revela pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo CPS Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) em todas as capitais com consumidores que estiveram inadimplentes nos últimos 12 meses e já saíram dos cadastros de devedores. Os dados mostram que, em média, foram necessários 14 meses para o pagamento das dívidas responsáveis pela negativação de seus CPFs.

Na hora de quitar as contas responsáveis pela negativação, os maiores obstáculos encontrados foram obter um bom desconto no valor total da dívida (27%) e negociar prazos e formas de pagamentos (24%), enquanto 19% disseram não ter conseguido renda extra para quitar os compromissos em atraso. Entre os motivos que impossibilitaram o pagamento dessas contas estão a redução da renda (42%), a perda de controle dos gastos (38%) e o surgimento de imprevistos (36%).

Ao investigar as dívidas que levaram o brasileiro a ficar com nome sujo, o estudo aponta como principal vilão o cartão de crédito (33%). Em seguida aparece o crediário (17% – percentual que sobe para 25% nas classes C, D e E), os gastos com telefone fixo ou celular (16% – com maior participação nas classes A e B, com 21%), além dos empréstimos contraídos (12%).

Acesse a íntegra da pesquisa em https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas.